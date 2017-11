Marseille schorst trappende Evra met onmiddellijke ingang Redactie

21u43

Bron: Belga 16 rv Patrice Evra haalt uit naar de Marseille-fan. Europa League Olympique Marseille heeft linksachter Patrice Evra met onmiddellijke ingang geschorst. Evra misdroeg zich gisteravond tijdens de verplaatsing van l'OM bij het Portugese Vitoria Guimaraes in de Europa League.

De Franse verdediger ging voor de aftrap in de clinch met een meegereisde supporter van Marseille. Na een woordenwisseling verkocht Evra hem een trap in het aangezicht. Daarop werd hij door de scheidsrechter in de catacomben uitgesloten.

Marseille beloofde eerder op de dag een intern onderzoek te starten. "De eerste resultaten van ons onderzoek brengen nu onacceptabel gedrag van Evra naar voren. Zijn gedrag als professional was misplaatst", aldus de club. Mogelijke disciplinaire sancties kunnen nog volgen. Marseille zet intussen haar onderzoek verder, maar geeft ook mee dat de supporters Evra enkele erg zware verwijten naar het hoofd slingerden. "De club wil alle middelen gebruiken die in haar macht liggen om de individuen te vinden, die onder het mom van hun passie voor l'OM, de reputatie van de club bezoedelen en de spelers aanvallen in plaats van te steunen."

Marseille verloor de partij bij Guimaraes uiteindelijk met 1-0.