Marseille-draaischijf Payet in tranen nadat hij al vroeg strijd moest staken

16 mei 2018



Hartverscheurende beelden uit Lyon, waar Olympique Marseille en Atlético Madrid de finale van de Europa League afwerken. Op het halfuur moest Dimitri Payet, de aanvoerder en absolute draaischijf van de Fransen, de strijd al staken nadat hij nog teveel last ondervond aan een opspelende blessure aan de hamstrings. Ook zijn deelname aan het WK in Rusland, dat over een goeie maand van start gaat, staat op de helling.

Saillant detail: het was door toedoen van Payet dat Cristiano Ronaldo de finale van het EK 2016 voortijdig moest staken. Nu is een vroege aftocht in een Europese finale dus zíjn deel.