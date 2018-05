Manu Ferrera blikt terug op Europa League-winst van Atlético Madrid: "Of ik geslapen heb in het shirt van Atlético? Dat doe ik altijd" AB

15u12 0 Europa League De Europa League is binnen voor Atlético Madrid. Manu Ferrera, lid van een van de bekendste voetbalfamilies van België én vurig Atlético-fan, geniet na en blikt terug op de winst van zíjn Atlético. " Griezmann heeft Diego Costa nodig om goed te presteren."

Atlético Madrid stond voor de vijfde keer dit decennium in een Europese finale. Tegenstander gisteren was Olympique Marseille. De Madrilenen bleken een maatje te groot voor de Zuid-Fransen, het werd 3-0. 'Fiesta' bij Atlético, dat zijn derde Europa League binnenhaalde. "Na het feest van gisteren ben ik nog altijd niet goed wakker", zegt een lachende Manu Ferrera die momenteel jeugdtrainer is bij AA Gent. "Neen, ik ben niet op café geweest. De matchen van Atlético volg ik altijd op televisie, thuis met m'n zoon. Toen de zege binnen was, heb ik wel een feestje gebouwd. Of ik ook geslapen heb in het shirt van Atlético? Dat doe ik altijd, zelfs als ze niet winnen."

En of Ferrera gelukkig is met een nieuwe Europese triomf. "De laatste tijd spelen ze elke twee jaar een finale. De twee vorige - verloren - finales blijven pijn doen (Champions League 2014 en 2016 tegen Real Madrid red.), maar nu winnen ze weer", zegt Ferrera. "Wat ik opmerkelijk vind: Als de tegenstander van Atlético de bal heeft, en in een overwinning begint te geloven, dan is Atlético het gevaarlijkst. Gisteren tegen Marseille was het wéér hetzelfde scenario. De Fransen hadden het balbezit en dachten dat ze beter waren. Ze namen risico's en net op dat moment is Atlético dodelijk efficiënt via Griezmann."

"Dankzij Costa heeft Griezmann een topwedstrijd gespeeld"

Men zou het bijna vergeten, maar Atlético Madrid speelde een rotslechte Champions League-campagne, met gelijke spelen tegen Qarabag als dieptepunten. "De prestaties tegen Qarabag waren rampzalig", zegt Ferrera. "Maar we mogen niet vergeten dat enkele topspelers niet mochten meedoen. Zo stond Diego Costa, die echt belangrijk is voor het team, nog niet in de ploeg"

Volgens Ferrera mogen we de rol van Diego Costa niet onderschatten. "Costa speelde gisteren geen topwedstrijd, maar dankzij hem heeft Griezmann een topwedstrijd gespeeld. Griezmann heeft een speler als Costa naast zich nodig om goed te presteren. Costa doet het 'vuile' werk voorin en weegt op de verdediging, terwijl zijn Franse spitsbroer kan profiteren van de extra ruimte."

"Simeone is de man op de juiste plaats"

De Europa League-finale was er eentje voor de geschiedenisboeken. Atlético Madrid won de Europa League voor de derde keer én clubicoon Fernando Torres pakte zijn eerste grote prijs met de club van z'n hart. "Wat Simeone betreft, die man doet fantastisch werk", aldus Ferrera. "De middelen zijn - in vergelijking met andere Europese topclubs - beperkt. Desondanks eindigen Simeone en zijn spelers voor Real Madrid in de competitie én ze hebben de de Europa League nóg eens op hun palmares gezet. Simeone is de man op de juiste plaats."

Niets dan lof van aan het adres van Simeone, maar Ferrera's mening over clubicoon Fernando Torres (34) - die zijn eerste grote prijs met Atlético won-, da's een ander paar mouwen. "Zijn invalbeurt en de trofee waren niets meer dan een ereprijs hé. Hij is zeker een icoon (Torres speelde bijna 350 wedstrijden voor Atlético red.), maar hij kan het niveau niet meer aan. Hij kreeg dit seizoen speelminuten louter en alleen door zijn status. Hij scoorde af en toe, maar sportief kan hij simpelweg niet meer mee."

"Carrasco maakte geen fout door te vertekken"

De Rode Duivel Yannick Carrasco verliet Atlético tijdens de wintermercato voor het Chinese Dalian Yifang. "Carrasco koos voor speelminuten én vooral voor het geld, maar ik geloof niet dat Carrasco een fout maakte door te vertrekken", zegt Ferrera. "Bij Atlético zat hij ontevreden op de bank. Dat vond ik trouwens onterecht, maar wie ben ik om tegen Simeone te zeggen dat Carrasco moest spelen?"