Manchester United schrikt even tegen LASK Linz, maar stoot uiteindelijk makkelijk door

05 augustus 2020

22u56 0 Manchester United MUN MUN 2 einde 1 LAS LAS LASK Europa League Job’s done. Manchester United stoot door naar de kwartfinales van de Europa League. De ploeg van Ole Gunnar Solskjaer boog tegen Lask Linz een achterstand om in de tweede helft: 2-1.

Philipp Wiesinger zette de Oostenrijkers in de 55e minuut op voorsprong. Jesse Lingard maakte 2 minuten later al weer gelijk. Anthony Martial zette de thuisclub in de slotminuten op voorsprong. De heenmatch eindigde op forfaitcijfers in het voordeel van United. De volgende tegenstander voor de Engelsen wordt Kopenhagen.

