Manchester United maakt terugmatch overbodig na 0-5 zege in Linz - Bazel stunt tegen Frankfurt

12 maart 2020

Bron: Belga 0 Europa League Manchester United heeft een erg goede uitgangspositie verworven bij LASK Linz in de heenmatch van de achtste finales van de Europa League. Het team van Ole Gunnar Solskjaer trok donderdagavond met 0-5 aan het langste eind in het Linzer Stadion, dat wegens het coronavirus zo goed als leeg was.

De Oostenrijkse competitieleider was na 28 minuten op achtervolgen aangewezen. Odion Ighalo borstelde het leer van buiten de zestienmeter in de linkerwinkelhaak. Daniel James verdubbelde de score in de 58e minuut. Juan Mata (82.) pikte ook nog een doelpunt mee, net als Mason Greenwood (90.+2). Andreas Pereira (90.+3), die in de 78e minuut mocht invallen, maakte de vernedering voor de Oostenrijkers compleet. Na een snel genomen vrije trap schoot de Belgische Braziliaan vanaf ongeveer 30 meter op doel, LASK-doelman Schlager ging niet vrijuit.

Manchester United plaatste zich voor de achtste finales door in de vorige ronde Club Brugge uit te schakelen. Blauw-zwart hield LASK eind augustus dan weer uit de groepsfase van de Champions League.

Frankfurt verliest van Bazel

Frankfurt, dat in de groepsfase (het uitgeschakelde) Standard achter zich liet, verloor thuis met 0-3 van Bazel. De Zwitsers kwamen in de 27e minuut op voorsprong dankzij een vrije trap van Samuele Campo. Kevin Bua (73.) zette de 0-2 op het scorebord. Fabian Frei (85.) legde de eindstand vast.

Istanboel Basaksehir klopte Kopenhagen met 1-0. Edin Visca (88.) zette een strafschop om.

De wedstrijden in Linz en Frankfurt werden vanwege het coronavirus achter gesloten deuren afgewerkt. De terugwedstrijden staan in principe volgende week donderdag op het programma. Maar dat geldt alvast niet voor Bazel-Frankfurt. Een nieuwe datum voor die return is er nog niet.