Man United maakt terugmatch overbodig na 0-5 zege in Linz - Wolfsburg en Rangers verliezen thuis - Bazel stunt tegen Frankfurt Redactie

12 maart 2020

23u33

Bron: Belga 0 Europa League Manchester United heeft een erg goede uitgangspositie verworven bij LASK Linz in de heenmatch van de achtste finales van de Europa League. Het team van Ole Gunnar Solskjaer trok donderdagavond met 0-5 aan het langste eind in het Linzer Stadion, dat wegens het coronavirus zo goed als leeg was.

De Oostenrijkse competitieleider was na 28 minuten op achtervolgen aangewezen. Odion Ighalo borstelde het leer van buiten de zestienmeter in de linkerwinkelhaak. Daniel James verdubbelde de score in de 58e minuut. Juan Mata (82.) pikte ook nog een doelpunt mee, net als Mason Greenwood (90.+2). Andreas Pereira (90.+3), die in de 78e minuut mocht invallen, maakte de vernedering voor de Oostenrijkers compleet. Na een snel genomen vrije trap schoot de Belgische Braziliaan vanaf ongeveer 30 meter op doel, LASK-doelman Schlager ging niet vrijuit.

Manchester United plaatste zich voor de achtste finales door in de vorige ronde Club Brugge uit te schakelen. Blauw-zwart hield LASK eind augustus dan weer uit de groepsfase van de Champions League.

Frankfurt verliest van Bazel

Frankfurt, dat in de groepsfase (het uitgeschakelde) Standard achter zich liet, verloor thuis met 0-3 van Bazel. De Zwitsers kwamen in de 27e minuut op voorsprong dankzij een vrije trap van Samuele Campo. Kevin Bua (73.) zette de 0-2 op het scorebord. Fabian Frei (85.) legde de eindstand vast.

Istanboel Basaksehir klopte Kopenhagen met 1-0. Edin Visca (88.) zette een strafschop om.

De wedstrijden in Linz en Frankfurt werden vanwege het coronavirus achter gesloten deuren afgewerkt. De terugwedstrijden staan in principe volgende week donderdag op het programma. Maar dat geldt alvast niet voor Bazel-Frankfurt. Een nieuwe datum voor die return is er nog niet.

Wolfsburg onderuit in eigen huis

Koen Casteels heeft met Wolfsburg in de achtste finales van de Europa League de heenwedstrijd tegen het Oekraïense Shakhtar Donetsk verloren met 1-2. Ook Rangers verloor in voor eigen publiek van Leverkusen. Het werd 1-3 in Glasgow. Olympiakos en Wolverhampton hielden in Griekenland gelijke tred (1-1).

In een lege Volkswagen Arena moest Casteels zich al na een kwartier gewonnen geven. Verdediger Brooks werkte slecht weg, waardoor Moraes (17.) voorbij een kansloze Rode Duivel wist te koppen. Vijf minuten later mocht Kovalenko een strafschop nemen wegens hands, maar Casteels koos de juiste hoek en redde. Aan de overzijde toonde Weghorst zich solidair. Vanaf elf meter kon hij Wolfsburg op slag van rust op 1-1 zetten, maar de Nederlander trapte hoog over. Meteen na de pauze maakte Brooks (48.) zijn foutje uit de eerste helft goed door de gelijkmaker tegen de touwen te koppen. Toch trok Shakthar de belangrijke uitzege over de streep. Casteels had eerst nog een vrije trap uit het dak van zijn doel gehaald, maar in de herneming kopte Antonio (73.) simpel binnen.

Rangers met 1-3 de boot in tegen Leverkusen

Leverkusen had in Glasgow na een flauwe eerste halfuur een strafschop nodig om de ban te breken. Havertz (37.) zette de penalty feilloos om. Halverwege de tweede helft verdubbelde Aranguiz (67.) verdiend de voorsprong voor de Duitse bezoekers. De Schotse troepen van Steven Gerrard rechtten onder impuls van invallers Hagi (ex-Genk) en Kamberi de rug. Edmundson (75.) mocht ongehinderd de aansluitingstreffer scoren. In een spannend slotkwartier bracht de ingevallen Bailey (88.) de Duitse schaapjes helemaal op het droge na een heerlijk nummertje. Het was het eerste Europese doelpunt voor de ex-aanvaller van Genk.

Wolves keert met gelijkspel terug

Olympiakos was in een eigen leeg stadion baas tegen Wolverhampton, maar bracht zichzelf halverwege de eerste helft in de problemen. Semedo trapte de doorgebroken Jota onderuit en kreeg meteen rood. Toch klommen de Grieken via El Arabi (54.) op voorsprong. Na de openingstreffer schoten de Wolves wakker. Neto (67.) bezorgde de bezoekers een goede uitgangspositie met de gelijkmaker. Leander Dendoncker, die 84 minuten op de bank zat, mocht de slotminuten volmaken bij Wolverhampton.

De heenwedstrijden in Piraeus en Wolfsburg werden vanwege het coronavirus achter gesloten deuren afgewerkt, in Glasgow waren wel supporters welkom. Eerder op de avond werd er ook gevoetbald in lege stadions in Linz en Frankfurt. Twee van de acht heenmatchen in de achtste finales vonden zelfs niet plaats. Sevilla-AS Roma en Inter-Getafe werden afgelast wegens de reisbeperkingen tussen beide landen.

De terugwedstrijden staan in principe volgende week donderdag op het programma, al is de onduidelijkheid door het coronavirus groot. Bazel-Frankfurt werd vindt alvast niet plaats. Een nieuwe datum voor die return is er nog niet.