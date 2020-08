Lukaku scoort twee keer en stormt met Inter naar Europa League-finale na forfaitzege tegen Shakhtar SVL

17 augustus 2020

22u46 4 Internazionale INT INT 5 einde 0 SHA SHA Shakhtar Donetsk Europa League Romelu Lukaku en Inter mogen zich opmaken voor de finale van de Europa League. Een klinisch en realistisch Inter hakte een waardeloos Shakhtar Donetsk in de pan: 5-0. Big Rom en spitsbroer Lautaro Martinez demonstreerden en scoorden elk twee keer. Sevilla is gewaarschuwd.

‘t Zag er nochtans niet naar uit dat we een doelpuntenfestijn gingen krijgen in Düsseldorf. Een defensief en controlerend Inter hield Shakhtar makkelijk in de tang, zonder zelf echt gevaarlijk zijn. De eerste goal kreeg het dan nog op een presenteerblaadje van doelman Pyatov. Die speelde de bal pardoes in de voeten van Barella, die een piekfijne voorzet op het hoofd van Lautaro Martinez schilderde: 1-0. Meteen ook het eerste doelpunt van de Argentijn in deze Europa League. Voorts viel voor de pauze niets meer te beleven. Inter bleef controleren, de flukse aanvallers van Shakhtar vonden nooit een antwoord.

Ook na de pauze niet, want toen besliste Inter om een paar versnellingen hoger te schakelen. Junior Moraes had de beste (en enige) kans op de gelijkmaker, maar zijn kopbal was te centraal om het Handanovic écht lastig te maken. Moraes kon zich letterlijk voor het hoofd slaan, want even later begonnen Lukaku en co aan hun veroveringstocht. Pyatov voorkwam eerst nog een wereldgoal van Martinez, die het met een verre lob probeerde. Maar een paar minuten later was de goalie er toch aan voor de moeite. D’Ambrosio kopte een hoekschop van Brozovic prima tegen de netten. Shakhtar in de touwen, dat werkelijk niets terugdeed. Lukaku schotelde Lautaro dan maar zijn tweede van de avond voor: 3-0.

Afspraak met de geschiedenis

Big Rom hield het beste voor het laatste. De Rode Duivel speelde verre van zijn beste wedstrijd, maar stond finaal toch weer twee keer op het scorebord. En dat voor de tiende match op rij in de Europa League. Machine. Met twee typische ‘Lukaku-goals’ - op pure kracht en snelheid zijn man voorbijsnellen en vervolgens netjes afwerken - duwde hij het mes nog wat dieper in de wonde van Shakhtar. Een knuffel met Antonio Conte kon bij zijn applausvervanging natuurlijk niet ontbreken. Big Rom in bloedvorm maakt zich op voor zijn allereerste Europese finale en heeft vrijdag een afspraak met de geschiedenis. Hij kan zijn eerste prijs in het buitenland pakken. Recordkampioen Sevilla is alvast gewaarschuwd.

