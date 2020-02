Louwagie voor vertrek naar Rome: "We moeten erin geloven, Roma zit in een mindere periode” Redactie

19 februari 2020

11u26 0 Europa League KAA Gent gaat donderdag in Rome op zoek naar een goede uitgangspositie in de 1/16 finale van de Europa League. Zeker geen makkelijke opdracht, maar ook geen mission impossible volgens manager Michel Louwagie: “Roma zit in een mindere periode en ze zullen ook moeten focussen op de competitie.”

Louwagie vertrekt met goede moed naar Italië. Het seizoen van Gent staat of valt niet met een eventuele uitschakeling tegen AS Roma, maar gezien de vorm van de Romeinen zijn de Buffalo’s zeker niet kansloos. “We moeten erin geloven. Als je in de 1/16 finale staat, heb je het goed gedaan en dan heb je kwaliteiten. Zij zitten in een mindere periode en zullen ook moeten focussen op hun competitie. Ze staan vijfde en de achtervolgers komen dichter. Het zal toch wel hun doel zijn om die plaats minstens te behouden. Daar ligt misschien onze kans.”