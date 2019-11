Louwagie droomt van mooie Europese lente: “Eerst groepswinnaar worden” Redactie

29 november 2019

14u12

Bron: VTM 0 Europa League AA Gent plaatste zich gisteren voor de 1/16de finales van de Europa League. Manager Michel Louwagie zag het graag gebeuren. “Het zou plezant zijn als we nog een ronde verder geraken.”

“De club is gegroeid. Niet enkel de ploeg, maar heel het bedrijf AA Gent is terug op het niveau dat we hadden na het winnen van het kampioenschap”, aldus Louwagie. “We zijn hoopvol voor de toekomst. We gaan proberen om de laatste wedstrijd te winnen, zodat we als groepswinnaar eindigen. En dan spelen we tegen een tweede geplaatste, en hebben we het voordeel dat we de terugwedstrijd thuis mogen spelen. Het zou plezant zijn als we dan nog een ronde verder geraken en minstens even goed doen als drie jaar terug.”