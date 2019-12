Louwagie: “Die 1-7 tegen AS Roma? Gent is nu een totaal andere club” KDW/ODBS

16 december 2019

AA Gent versus AS Roma, dat doet al snel een belletje rinkelen naar de clash van tien jaar geleden, toen de Buffalo’s in de derde voorronde van de Europa League met 1-7 onderuit gingen tegen de ‘giallorossi’. “Ik denk dat we nu toch een pak meer ervaring hebben, Champions League gespeeld en achtste finale Europa League nadat we Tottenham uitgeschakeld hebben”, aldus de Gentse manager Michel Louwagie bij VTM NIEUWS. “De club is grondig veranderd: betere infrastructuur en omkadering. De ploeg die toen speelde, kan je totaal niet vergelijken met deze. We zijn blij met deze affiche. Het is evident dat AS Roma de favoriet is, maar wij gaan onze huid duur verkopen.”