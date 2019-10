Londens station ontruimd omdat Standard-fans het te bont maken GVS

03 oktober 2019

16u42 0 Europa League Het King’s Cross Station in Londen werd een tijd ontruimd nadat Standard-fans deze middag rookbommen aanstaken. Volgens Engelse media kwam de politie omstreeks 13u massaal ter plaatse om iedereen te evacueren. “Plots gingen de ondergrondse alarmen af”, stelt een reiziger.

#kingscross closed because of these inconsiderate a holes setting off flares and bangers. Police, ambulance and fire crew called, they should all be fined for wasting precious resource. #andruiningmylunchbreak pic.twitter.com/z7YuH2z4BE Lauren Gregory(@ LaurenGregory1) link

Een horde Standard-fans - er worden er vanavond zo’n 3.000 verwacht in het Emirates Stadium - arriveerde rond de middag in Londen voor het Europa Leagueduel tegen Arsenal. Dat mochten de passagiers in en rond het King’s Cross Station aan den lijve ondervinden. Rond 13u staken de Luikse fans rookbommen aan en kleurde het station in een mum van tijd helemaal rood, zo tonen amateurbeelden op sociale media. De politie werd massaal opgetrommeld, het gebied werd ontruimd. Een bericht van ‘Transport for London’, een organisatie die instaat voor het verkeer en vervoer in de Engelse hoofdstad, zegt dat het gedrag van de voetbalfans “roekeloos en gevaarlijk was, maar er gelukkig niemand gewond raakte.” De groep van supporters werd door de politie uit elkaar gedreven.

Intussen zou de situatie genormaliseerd zijn: de metro’s houden er opnieuw halt.

These men have just shut down kings cross station, throwing fire crackers and generally freaking a few people out. Jumpers say “red fanatics” pic.twitter.com/YjklWd9Ksz Bella Mackie(@ bellamackie) link

“Deze mannen maakten zelf een paar mensen bang”, sprak een getuige bij The Mirror. “De ondergrondse alarmen gingen af in Kings Cross, er werd gewag gemaakt van een noodsituatie, waarna we werden gevraagd de plek te verlaten”, klonk het ook. “Jammer dat sommigen zich niet kunnen gedragen eens voetbal in het spel is.”

Een gevoelig incident, want bij een brand in 1987 kwamen 31 mensen om het leven in Kings Cross Station. Die inferno werd veroorzaakt door een brandende lucifer.

⛔ King's Cross Station - Closed due to a fire alert. All trains non stopping Hammersmith & City line(@ hamandcityline) link