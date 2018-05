LIVE (21u05): Wat kan Arsenal nog in Madrid? En klaart Marseille de klus in Oostenrijk? Redactie

02 mei 2018

Vanavond staat de terugwedstrijden van de halve finales in de Europa League op het programma. Atlético Madrid ontvangt Arsenal na het 1-1-gelijkspel uit de heenmatch, voor wat mogelijk het laatste Europese duel van Arsène Wenger wordt als Arsenal-trainer. Marseille verdedigt in Oostenrijk dan weer een 2-0-zege uit de heenmatch tegen Salzburg. Volg de wedstrijden hieronder LIVE!

Arsenal-coach Arsène Wenger, die recent bekendmaakte na 22 jaar de club te verlaten en nog nooit een Europese prijs kon pakken met de Gunners, droomt stiekem van de finale. "Ik wil Arsenal op een mooie manier verlaten", vertelde de Fransman woensdag op een persconferentie. "Ons doel is duidelijk: we willen de finale halen", verklaarde Wenger. "Dit is voor ons een heel belangrijke match, die de nabije toekomst van de club beïnvloedt. We mikken op eindwinst, want dan zijn we rechtstreeks geplaatst voor de Champions League (Arsenal kan zich via de Premier League niet meer kwalificeren, nvdr.). Als we ernaast grijpen, liggen de kaarten toch anders."

Met Atlético, tweede in de Primera Division, krijgen de Engelsen wel een te duchten tegenstrever voor de kiezen. Het Madrileense team, in 2012 EL-eindwinnaar en in 2014 en 2016 verliezend finalist in de Champions League, heeft bovendien veel ervaring met Europese topwedstrijden. Vreest Wenger in het bijzonder zijn landgenoot Antoine Griezmann? "Hij doet het zeer goed bij Atlético, en heeft ons in de heenmatch nog pijn gedaan. Ik waardeer hem als speler, en stel zijn kwaliteiten op prijs."

Wenger speelde drie keer kampioen met Arsenal, won zeven FA Cups en evenveel Community Shields, maar slaagde er nooit in met de Gunners een internationale prijs te pakken. In 2000 verloor hij met Arsenal de UEFA Cup-finale tegen Galatasaray en in 2006 was Barcelona te sterk in de finale van de Champions League. Hoopt de 68-jarige Fransman stiekem op EL-eindwinst, om zo het Emirates Stadium langs de grote poort te verlaten? "Ik wil op een mooie manier afzwaaien en zal zolang ik op de bank zit het maximum geven. Ik focus me nu op mijn werk bij Arsenal en ben niet met de toekomst bezig. Wat volgt, zien we erna wel."

In de andere halve finale bikkelen het Oostenrijkse Red Bull Salzburg en Olympique Marseille om een plek bij de laatste twee. De Fransen wonnen de heenmatch in het Stade Vélodrome met 2-0. De finale staat op 16 mei in het Parc Olympique Lyonnais op de agenda.