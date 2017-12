LIVE (21u05): Sluit Essevee Europese campagne met positieve noot af tegen Lazio?

"Eigenlijk had ik die match liever niet gespeeld", wond Francky Dury er gisteren in de traditionele persbabbel geen doekjes om. Essevee zit in onze vaderlandse competitie in een dip, is intussen hélemaal uit play-off 1 getuimeld en de midweekmatch tegen Lazio komt dan ook ietwat ongelegen. Meer dan de eer staat er ook niet op het spel, want de West-Vlamingen zijn al uitgeschakeld. Het is dan ook maar de vraag welk elftal Dury de wei in stuurt tegen het Lazio van Jordan Lukaku.



