LIVE (21u05): Kan Essevee punten sprokkelen op bezoek bij Essevee?

Twee weken na de clash in het Regenboogstadion ontmoeten Zulte Waregem en Vitesse elkaar opnieuw. Op 19 oktober werd het 1-1 en daar mocht vooral Essevee na enkele scheidsrechterlijke dwalingen niet over klagen. Kashia verschalkte toen na 23 minuten zijn eigen doelman, maar amper vier minuten later maakte Bruns alweer gelijk.



Afgelopen weekend verloor Vitesse in eigen land na een spektakelstuk van leider PSV (2-4), terwijl Zulte Waregem nog eens kon winnen (2-1 tegen KV Mechelen, red.). Hebben de mannen van trainer Francky Dury daar voldoende vertrouwen uit gehaald om ook in de GelreDome een resultaat te boeken? Het antwoord krijgt u hier vanaf 21u05!