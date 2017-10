LIVE (19u): Veegt Zulte Waregem tegen Vitesse de nul van het bord in de EL?

Als Zulte Waregem nog iets wil maken van deze Europa League-campagne, dan moeten de mannen van Francky Dury vanavond een resultaat boeken tegen de Nederlandse bekerhouder Vitesse. Beide teams konden voorlopig nog geen punten sprokkelen en hebben zo al zes punten achter op Nice en Lazio.



En ook in de competitie draait het voorlopig niet bij Zulte Waregem. Essevee verloor afgelopen weekend nog kansloos op bezoek bij Antwerp en tuimelde daardoor uit de top-zes. "We willen tegen Vitesse die twee mindere matchen van tegen Lokeren en Antwerpen uitwissen", verklaarde Dury al in aanloop naar de partij.



Lukt dat ook? Het antwoord krijgt u hier vanaf 19u!