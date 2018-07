LIVE (18u). Racing Genk staat voor overbodig nummertje bij Fola Esch Redactie

01 augustus 2018

00u00 0 CS Fola Esch CSF CSF 0 18u00 0 GNK GNK KRC Genk

Straks om 18u staat Racing Genk in de tweede voorronde van de Europa League voor een overbodige terugwedstrijd tegen Fola Esch. De Luxemburgers moeten in eigen huis een 5-0 goed maken, maar dat lijkt gezien het niveauverschil op en naast het veld onbegonnen werk. Ter illustratie: de verplichte persconferentie werd gehouden in... een garagebox.

