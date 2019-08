Laszlo Bölöni: “Aanval is sterke punt van AZ, dat heeft me niet verrast” Stijn Joris

17u54 0 Europa League Antwerp traint momenteel een laatste keer op de Heizel voor de belangrijke terugwedstrijd van morgen tegen AZ. Wordt het de poulefase voor de Great Old? Of eindigt het Europese avontuur na twee voorrondes? De persconferentie van Antwerp zit er net op.

Laszlo Bölöni bereidt Antwerp voor op misschien wel één van de meest cruciale duels uit zijn recente geschiedenis. De Roemeense coach lijkt dankzij zijn ervaring het hoofd koel te houden. “We hebben wat tijd gekregen om te recupereren”, zegt Bölöni. “Daarna zijn we ons beetje bij beetje tactisch en mentaal beginnen voorbereiden. Vandaag stellen we de laatste details nog bij. Die kunnen morgen heel belangrijk zijn.”

Buta is geschorst, maar Seck keert terug. “Buta trainde de voorbije twee dagen apart omdat hij een klein probleempje heeft. Op zich niet zo erg, hij mag morgen toch niet spelen. Verder is iedereen waarop we kunnen rekenen ook klaar. Heel moeilijk wordt het niet om knopen door te hakken. Daar is onze kern niet rijk genoeg voor.” Arslanagic viel in Enschede in tegen AZ. De centrale verdediger is in principe eerste keuze, maar is hij na een slepende blessure al klaar voor zijn eerste basisplek? “Hij maakt zachtjes aan vooruitgang. Dat is hoe ik het best kan verwoorden. Hij viel een tiental minuten in en dat was eigenlijk niet voorzien, maar Seck was geschorst dus zoveel keuze hadden we niet. Of hij morgen kan starten, weet ik nog niet.”

AZ had het betere van het spel in de heenmatch, maar Antwerp toonde zich net iets meer volwassen. “AZ heeft technisch zijn waarde”, zegt Bölöni. “Hun balbeheersing is goed, ze zoeken permanent diepgang en combineren vlot. Hun aanvallers zijn het gevaarlijkst. Dat heeft me niet verrast. Onze analyse was gemaakt. Als je aan zo’n ritme doelpunten maakt, dan kan het haast niet anders dan dat je voorlinie het sterke punt van de ploeg is.”

Dylan Batubinsika : “Niet geloven dat het binnen is”

Dylan Batubinsika opende in Enschede de score voor Antwerp. De allereerste goal in zijn profcarrière. De Fransman vierde die uitbundig, maar beseft dat het morgenavond opnieuw een hele klus wordt om de goede uitgangspositie ook om te zetten in een kwalificatie. “Ik was heel blij met dat doelpunt”, zegt Batubinsika. “Die viering had ik al een tijdje in mijn hoofd. Ik droomde er al lang van om eens te scoren. We hebben er achteraf goed mee kunnen lachen.”

De terugmatch wordt opnieuw menens. Batubinsika slijpt de messen. “Opnieuw scoren is zeker geen prioriteit. In eerste instantie gaat het om goed verdedigen want als we de nul houden, stoten we sowieso door. Het wordt een lastige wedstrijd. We mogen echt niet gaan geloven dat het al binnen is. Een gelijkspel uit is goed, maar dat moeten we nu bevestigen. Het zou mooi zijn om gewoon te winnen.”

Antwerp rekent morgen op meer dan 20.000 fans in het Koning Boudewijnstadion. Dat gaat volgens Batubinsika een extra duwtje in de rug genereren. “We speelden hier al tegen Plzen en vandaag trainen we voor de vierde keer op dit veld. Je kan stilaan zeggen dat dit onze tweede thuis is. De fans gaan er ongetwijfeld weer iets van maken.”