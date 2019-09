Kums verwijt Kaminski niets na flater, Odjidja: “Zo’n dingen kunnen gebeuren”



Redactie

19 september 2019

23u32

Bron: Belga 0

Na een onwaarschijnlijke misser van Thomas Kaminski gaf AA Gent diep in de tweede helft de zege nog bijna uit handen tegen Saint-Étienne (3-2). “Na de 3-1 denk je natuurlijk dat je de wedstrijd zonder al te veel problemen meer kan uitspelen. Maar dan maakte Kaminski een foutje en kwam Saint-Etienne plots terug in de wedstrijd. Al hebben ze ook dan nooit echt druk kunnen zetten op onze verdediging”, aldus Sven Kums. “We mogen Kaminski echter helemaal niets verwijten. Dit zijn nu eenmaal dingen die kunnen gebeuren in een match. Vergeet niet dat Thomas enkele schitterende reddingen in huis had ook. Wij doen met deze 3-2 een uitstekende zaak.”

Odjidja: “Tweede doelpunt van Saint-Étienne was een ware blooper”

Ook Vadis Odjidja zag dat Gent het nog lastig kreeg na de aansluitingstreffer van Saint-Étienne, die tot stand kwam na een onwaarschijnlijke owngoal van doelman Thomas Kaminski. “Het tweede doelpunt van Saint-Étienne kan ik misschien het best omschrijven als een ware blooper, maar dat kan nu eenmaal gebeuren. Wij proberen steeds van achterin uit te voetballen en dan mag je geen enkel foutje maken. Zeker de doelman niet. We vergeven het hem echter volledig. Gelukkig stonden we 3-1 voor en winnen we wel de match. De sfeer op de tribunes werd er door de spanning alsmaar groter door”, aldus Vadis.

“Wij hadden de wedstrijd eigenlijk de hele tijd in handen. Zeker bij ons tweede doelpunt. Ons plan was om diepgang te brengen met onze spitsen en dat lukte. Op het einde sloop de schrik er wat in, maar geen erg. De eerste zege is binnen in onze reeks van de poules in de Europa League.”