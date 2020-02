Kums en Odjidja reageren erg ontgoocheld: "Details hebben het verschil gemaakt" Redactie

28 februari 2020

00u00

Bron: Belga 0 Europa League Naast doelpuntenmaker Jonathan David waren middenvelders Sven Kums en Vadis Odjidja de Gentse uitblinkers tegen AS Roma. Maar het mocht niet baten, want Gent is Europees uitgeschakeld. "Een grote domper", reageerde Kums. "De ontgoocheling is heel groot."

"Dit is heel jammer", begon Kums na afloop. De Brusselaar speelde zich voor de ogen van Europa in de kijker, maar leek na afloop wel een kleine blessure te hebben opgelopen. "We spelen twee heel goede wedstrijden tegen AS Roma, maar vergeten het af te maken. Wij waren het betere team, maar zij waren het meest efficiënt. En dat is heel belangrijk in Europa. Details hebben ons genekt in deze wedstrijd. Toch overheerst achteraf ook de trots. We komen van de tweede kwalificatieronde in deze Europa League. We hebben veertien Europese matchen gespeeld dit seizoen en er slechts twee verloren. Dat mag gezien worden."

Zijn ploegmakker en kapitein, Vadis Odjidja, bleef ook in het slot van de wedstrijd de Gentse kar trekken en toonde zich met verschillende schoten op doel. Zijn pogingen misten echter telkens precisie of overtuiging. "We zijn blijven proberen, tot het bittere eind", legde Odjidja na de match uit. "We hadden hoop dat als we de 2-1 konden maken alles nog kon. Dan ging ook de 3-1 vallen, daar ben ik zeker van. Het heeft jammer genoeg niet mogen zijn. Ook de scheidsrechter heeft ons niet geholpen vandaag. Ik ging hem na de match nog zeggen dat hij niet zijn beste match had gefloten. En dan gaf hij mij nog geel. Tja, het deert mij niet. Ik ben als kapitein heel trots op dit team. Het is alleen jammer dat deze prachtige campagne op deze manier moet eindigen.”