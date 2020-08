Koen Casteels kan met Wolfsburg niet stunten in Oekraïne, Kopenhagen stoot door in Europa League



Redactie

05 augustus 2020

21u29

Bron: Belga 0 Europa League Wolfsburg heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van de Europa League. In de terugwedstrijd van de achtste finales verloor Wolfsburg in de Oekraïense hoofdstad Kiev met 3-0 van Shakhtar Donetsk, dat de heenwedstrijd in Duitsland voor de coronacrisis al met 1-2 gewonnen had.

In het tweede duel in de vooravond maakte FC Kopenhagen de 1-0 nederlaag uit de heenwedstrijd ongedaan met een 3-0 thuiszege tegen de kersverse Turkse landskampioen Basaksehir. Voor Kopenhagen wacht in de kwartfinales meer dan waarschijnlijk Manchester United, Shakhtar krijgt Frankfurt of FC Bazel voorgeschoteld. Het ging om de eerste Europese duels na een coronaonderbreking van bijna vijf maanden. Vanaf vrijdag wordt er ook opnieuw gevoetbald in de Champions League.

Shakhtar schoot stevig uit de startblokken in het Olympisch stadion van Kiev en Koen Casteels moest in de beginfase al twee keer ingrijpen om zijn ploeg voor een vroege achterstand te behoeden. Even later kwam onze landgenoot goed weg toen een afstandsschot van Marlos op de paal spatte. Een streep van Junior Morais zag Casteels voorlangs gaan. Bij de rust was er nog niet gescoord en daarmee mochten vooral de bezoekers tevreden zijn.

In de tweede helft stak Wolfsburg echter steeds meer de neus aan het venster, maar doelpunten leverde dat niet op. Na twee uitsluitingen (Davit Khocholava voor Shakhtar en John Brooks voor Wolfsburg) leek het duel op een scoreloos gelijkspel af te stevenen, maar in de toegevoegde tijd scoorde de thuisploeg zowaar nog drie keer in vier minuten, waardoor er nog zware en overdreven 3-0 cijfers op het bord kwamen, via Junior Moraes (89. en 90.+3) en Solomon (90.+1). Het verdict was toen echter allang gevallen: Shakhtar zit bij de laatste acht in de Europa League, voor Casteels en co is het seizoen nu helemaal afgelopen.