Exclusief voor abonnees Kaminski is terug op de plaats waar hij een volwassen doelman werd: “Ik had net zo goed aan de overkant kunnen staan” Rudy Nuyens op Cyprus

07 augustus 2019

19u45 0 Europa League Thomas Kaminski (26) is met AA Gent terug op Cyprus, waar hij vijf jaar geleden als jonge doelman een belang­rijke passage in zijn carrière doormaakte. Een monoloog.

“Ik was 21 toen ik naar Anorthosis Famagusta vertrok. Ik had een paar wedstrijden bij Anderlecht gekeept, maar Proto kwam terug uit blessure. Ik wou spelen, het was eind augustus en Cyprus was mijn enige optie. Ted van Leeuwen, die nu bij Twente zit, was toen sportief directeur bij Anorthosis. Ted kende mij nog van bij Beerschot, met André Paus zat er ook een Nederlandse coach. Dat maakte het wat makkelijker.”

