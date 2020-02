Justin Kluivert: “Als Nederlander kan je niet thuiskomen met uitschakeling tegen Belgisch team” SDG

26 februari 2020

20u08 0 Europa League Maakt AS Roma zich eigenlijk zorgen voor de partij van donderdag in de Ghelamco Arena? Niet echt. Op de persconferentie gaven Paulo Fonseca en Justin Kluivert blijk van respect voor Gent, maar met een verlies houden ze niet echt rekening.

Justin Kluivert moest hartelijk lachen toen we opmerkten dat hij als Nederlander niet kan thuiskomen met een uitschakeling tegen een Belgisch team. “Dat klopt, daar kan je niet mee thuiskomen, maar ik bekijk het altijd positief en ik denk dus niet aan de uitschakeling. Ik heb vertrouwen in mijn team en ben ervan overtuigd dat we hier een sterke match gaan neerzetten.” In de beste vorm steekt Roma niet, ondanks die twee zeges tegen Gent en Lecce. “Daar mogen we niet te veel aan terugdenken. Je moet je even kut voelen na zo’n nederlaag, maar daarna moet je er weer tegenaan in de volgende match.”

Dit AA Gent sterker dan het team dat Tottenham klopte

Zijn coach schat de kwaliteiten van AA Gent hoog in, maar lijkt zich ook niet al te veel zorgen te maken. “Neen, we hebben niet méér twijfels dan voor de heenmatch”, aldus Fonseca. “We wisten al dat AA Gent een sterk team heeft, met goeie spelers. Ik voel dat mijn jongens ambitieus zijn en zo gaan we ook spelen. We gaan ons niet ingraven, want we weten dat AA Gent hier nog niet verloor én hier steevast scoort. We gaan voor dat doelpuntje en vatten deze wedstrijd aan alsof de heenmatch eindigde op 0-0.” Ook over het feit dat Roma aanvallend niet in de buurt komt van de Europese top, zorgt niet voor twijfels. “We zitten met een jong team, aan het begin van een project. Uiteraard wil ik snellere en efficiëntere aanvallen zien, maar dat komt wel in de toekomst.” Het is overigens niet de eerste keer dat Fonseca voet in de Ghelamco Arena zet. Hij coachte Shakhtar in 2016 naar twee ruime overwinningen tegen het team dat later Tottenham zou uitschakelen. “Dit Gent is wel sterker dan het team van 2016", besloot hij.