Jovanovic achterna: speler viert doelpunt in Europa League iets té uitbundig MH

21 september 2018

08u35

Bron: Play Sports 0

Aan het vieren van een doelpunt zijn soms risico's verbonden. Zeg dat ene Benjamin Kololli het gezegd heeft. De 26-jarige Kosovaar schonk het Zwitserse FC Zürich gisteren een 0-1-zege tegen het Cypriotische AEK Larnaca in de groepsfase van de Europa League. De treffer -een strafschopgoal op het uur- was weinig opvallend, de viering was dat des te meer. Kololli stormde richting de meegereisde Zwitserse fans, maar maakte een (kleine?) tuimelperte nadat hij over de reclameborden sprong. (lees hieronder verder)

Een doelpunt vieren, niet zonder risico's... 😂⚠ pic.twitter.com/bEHAXUXTgg Play Sports(@ playsports) link

De viering doet terugdenken aan die van Milan Jovanovic op het WK 2010 in Zuid-Afrika. De voormalig aanvaller van Standard en Anderlecht -die in 2014 zijn voetbalschoenen aan de haak hing- was hetzelfde lot beschoren na zijn doelpunt tegen Duitsland. "Ik voelde me net een kat", klonk het toen bij de intussen 37-jarige Serviër.