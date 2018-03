Jordan Lukaku en Lazio hebben werk op de plank liggen na 2-2 tegen Dinamo Kiev, Marseille vloert Athletic Bilbao (3-1) TLB

08 maart 2018

23u08

Bron: Eigen berichtgeving 0 Europa League Lazio Roma heeft in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Europa League 2-2 gelijkgespeeld tegen Dinamo Kiev. Jordan Lukaku speelde bij de thuisploeg de volledige partij.

De wedstrijd brak pas na de pauze los. Tsygankov (52.) zette de bezoekers op 0-1, maar via Immobile (54.) en Anderson (62.) stelde Lazio orde op zaken. Moraes (79.) zorgde in het slot voor een koude douche in de Italiaanse hoofdstad met de gelijkmaker.

RB Leipzig boekte tegen Zenit Sint-Petersburg een krappe thuiszege: 2-1. Bruma (56.) en Werner (77.) scoorden voor de Duitsers, Criscito (86.) lukte in het slot het belangrijke Russische uitdoelpunt. Olympique Marseille klopte Athletic Bilbao met 3-1. Ocampos (1.), Payet (14.) en opnieuw Ocampos (57.) troffen raak voor de thuisploeg, Aduriz (45.+3) milderde voor de bezoekers uit Spanje. Sporting Lissabon tot slot hield de zege thuis tegen Viktoria Plzen. Montero (45.+1 en 49.) besliste de partij met twee treffers.

De terugwedstrijden staan volgende week donderdag op de agenda.

