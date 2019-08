Jonglerende en grappende Bölöni, duizenden fans. In Plzen blijkt andermaal: Antwerp is... anders Pieter-Jan Calcoen in Tsjechië

14 augustus 2019

19u58 0 Antwerp Laat dit nog wat doorgaan. Het is leuk met Antwerp op Europese trip. Steeds wat te beleven. Een sfeerverslagje vanuit Plzen.

“Ik heb nog geen bier gedronken. Dat verteer ik eigenlijk absoluut niet goed. Champagne evenmin. Ik verkies whisky.”

Normaal gezien is een UEFA-persconferentie daags voor een wedstrijd behoorlijk saai en voorspelbaar. Dan zeggen voetballers en trainers dat ze “respect hebben voor de opponent”, en dat “ze vol voor de kwalificatie gaan”.

Wel, bij Royal Antwerp Football Club is dat ook zo - ’t is onvermijdelijk - maar u ziet: het was toch niet alledaags. Dankzij coach László Bölöni, duidelijk in goeie doen.

In Plzen kwam de bevestiging van wat iedereen al wist: Antwerp is anders. In houding. In beleving. In… van alles.

2.000 fans zonder ticket

Kent u veel clubs waar sterkhouders - Geoffry Hairemans - de meegereisde sponsors groeten op het vliegtuig? Waar de supporters op de laatste oefensessie liedjes zingen? Waar ruim 2.000 fans de verplaatsing maken zónder ticket?

“We voelen dat de stad en club smachten naar dit alles”, verwoordde Lior Refaelov. “Ze snakken naar succes. Wij ook, we willen absoluut doorgaan in Europa.”

Dat is mooi: erbij zijn is duidelijk niet goed genoeg.

De uitgangssituatie is verraderlijk. 1-0. Tegen een Plzen dat schijnbaar in crisis verkeert - al even niet meer gescoord. Maar op 0-0 speculeren, dat wil Antwerp niet doen. “We willen zelf scoren”, aldus Refaelov. “Óns spel spelen.”

Dromen afwachten

“Ik wil je vraag niet beantwoorden.” Waarna Bölöni zich herpakte. “Of beter gezegd: ik kán je vraag niet beantwoorden”, zei hij toen een collega polste naar de opstelling tegen de Tsjechische topclub. “Ik moet nadenken en mijn droom afwachten. Pas nadien neem ik een beslissing.”

Intussen kribbelde hij notities op een papiertje. “Maar wie wil weten wat ik schreef, heeft veel geld nodig.”

“Ik verwacht een match vol spanning” besloot Bölöni.

Dat was er niet aan te merken: Antwerp lijkt zen. Bölöni nog het meest. Hij ging rustig… jongleren. En goed, hé!

Hebt u al veel 66-jarigen zo vlot de bal zien hooghouden?

Laat dit circus nog maar even doorgaan.