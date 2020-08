Jeugdvoorzitter Lukaku blikt terug op zijn eerste ‘grote’ beker: “Eerste wat hij deed, was de trofee doorgeven aan z’n makkers” NVE

21 augustus 2020

13u31 2 Europa League Mag Romelu Lukaku vanavond de Europa League bijschrijven op zijn palmares? Het zou één van de eerste grote trofeeën zijn voor Lukaku. Zijn allereerste? De Kardinaalsbeker in 2006. Ivo Marnef was destijds jeugdvoorzitter en herinnert het zich nog goed. “Hij is een geboren winnaar.”

We belden Ivo Marnef net na zijn middagpauze. Marnef is directeur van het Sint-Jan Berchmansinstituut in Puurs, en was destijds jeugdvoorzitter van Wintam. Daar pakte Romelu in 2006 zijn eerste ‘grote’ prijs: de Kardinaalsbeker, de hoogste prijs van het katholieke schoolvoetbal.

“Een unicum”, aldus Marnef. “Dat hadden we nog nooit behaald. Dankzij de klasse van onder andere Romelu. We hadden een heel sterke selectie toen. Veel van zijn medespelers speelden ook in dezelfde jeugdploeg als Romelu, ze kenden elkaar goed. Ook buiten het voetbal, in de wijk. De Kardinaalsbeker winnen, dat doe je niet ieder jaar. Het feit dat hij als kapitein kon aantreden en de trofee mocht ontvangen, dat was voor hem natuurlijk super.”

“Hij heeft toen de trofee als eerste in de lucht mogen steken. Dat kon je van hem aflezen, die deugd dat hij daarvan had, van dat succes. Die bekroning op het werk, niet alleen van zichzelf, maar van de hele ploeg. Het eerste wat hij deed, was onmiddellijk de trofee doorgeven aan z’n makkers. Hij besefte heel goed dat hij natuurlijk heel belangrijk was voor die ploeg, maar die ploeg ook voor hem. Dat is eigenlijk nooit veranderd voor hem. Hij is graag heel belangrijk voor een ploeg. Hij is graag dé belangrijkste zelfs, maar hij weet ook dat het enorm belangrijk is dat de ploeg in functie van hem speelt. En ik denk dat hij dat nu bij Milaan veel meer ervaart dan bij United.”

Dat is typisch Romelu: op grote momenten vergeet hij niet wie voor hem belangrijk is geweest. Ivo Marnef

Nieuwe prijs?

Lukaku was volgens zijn voormalig jeugdvoorzitter altijd bezig met winnen. “Of hij vroeger bezig was met trofeeën pakken? Met winnen, hé. Hij is een geboren winnaar. Hij kon ook enorm ontgoocheld zijn als hij niet won. Dat hebben we het jaar daarna gezien in de Kardinaalsbeker. Samen met zijn broer Jordan verloren we de finale, toen was hij bijna ontroostbaar.

Nadien won hij nog de landstitel met Anderlecht, maar voor de rest bleven de grote prijzen uit. Tot nu misschien. “Sevilla is niet te onderschatten, zij hebben de trofee al een paar keer in de lucht mogen steken. Ik hoop het van harte voor hem. Hij heeft dan ook al de Wereldbeker net gemist. Dat was toch een moment waar hij een beetje op rekende om de hoogste gaai af te schieten. Nu hoop ik van harte dat het hem vanavond lukt.

Volgens Marnef gaat Lukaku vanavond enorm ontgoocheld zijn als Inter niet wint. “Hij werkt om altijd maar te verbeteren. Hij probeert volgens mij toch te blijven werken op die mindere punten. Om betere resultaten te halen. Hij wil inderdaad een bekroning van dat werk allemaal. Ik kan me bijna zijn gezicht voorstellen als hij het vanavond niet zou halen, maar ook als hij het vanavond wel zou halen (lacht).”

.@RomeluLukaku9 wenst met 2⃣ goals in de halve finale van de @europaleague z'n maatje @VincentKompany succes als hoofdcoach bij @rscanderlecht! 💜👊 #Nummer4 #Trainer pic.twitter.com/kx8TBtUt4A Play Sports(@ playsports) link

“Wat ook typisch Romelu is: vorige wedstrijd, toen hij scoorde, droeg hij dat op aan Kompany. Die was toen pas aangesteld als coach. Ook daar is hij dus mee bezig. Kompany was voor hem ook heel belangrijk. Dat is typisch Romelu: op grote momenten vergeet hij niet wie voor hem belangrijk is geweest.

Als Lukaku vanavond wint, zal Marnef hem niet meteen kunnen herinneren aan die trofee van 2006. Maar dat is ook niet nodig. “Op dit moment heb ik zijn telefoonnummer niet meer (lacht). Ik zou die nog eens moeten vragen, het is een tijdje geleden dat ik hem nog gecontacteerd heb. Maar ik denk niet dat we hem eraan moeten herinneren. Dat zijn momenten die in zijn geheugen en hart staan gegrift. Daar gaat hij aan terugdenken.”

Lees ook:

Op zoek naar de leider in ‘Big Rom’: Lukaku gesticuleert als zijn coach, praat als zijn coach én scheldt als zijn coach

Eeuwige glorie in Milaan wenkt: Lukaku’s eerste prijs in het buitenland ligt binnen handbereik (+)



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.