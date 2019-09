Jess Thorup: “Zitten niet in de Europa League om de hoop te vullen” LPB

18 september 2019

16u43

18 september 2019

AA Gent ontvangt morgenavond op de eerste speeldag in de groepsfase van de Europa League het Franse Saint-Etienne. "Velen hebben uitgekeken naar dit moment", zegt coach Jess Thorup.

“Wij zitten eindelijk in de groepsfase van de Europa League en we zijn er niet bij om de hoop te vullen”, aldus Thorup. “Onze ambitie is de volgende ronde te halen. Met de kwaliteiten die mijn team heeft, moet dat lukken. Saint-Etienne is een sterke tegenstander uit een sterke competitie. Ik kijk uit naar het treffen. De laatste wedstrijden hebben ons vertrouwen gegeven. We gaan uit van onze eigen kracht, ook al tonen wij veel respect voor Saint-Etienne.”

De Buffalo's wonnen hun laatste drie competitiewedstrijden en hebben de goede vorm dus te pakken. "Maar we moeten de voeten op de grond houden", waarschuwt Thorup. "Saint-Etienne is een te duchten tegenstander. Ik ken onze komende opponent en verwacht geen grote verrassingen. Mijn team werd de afgelopen weken al meerdere keren bewierookt, maar daar moeten we ons niet te veel op vastpinnen. Een absolute focus houden is de boodschap."

Owusu: “Mogen Saint-Etienne zeker niet onderschatten”

Elisha Owusu zal met AA Gent enkele oude bekenden tegen het lijf lopen tegen Saint-Etienne. De 21-jarige Franse middenvelder heeft immers een verleden in Lyon en Sochaux. Owusu stond in de basis van de zes Europese wedstrijden die de Buffalo’s reeds afwerkten tijdens de voorronden en heeft zijn plaats gevonden in het team van Thorup.

“Ik weet nog dat de wedstrijden tussen Lyon, waar ik mijn voetbalopleiding kreeg, en Saint-Etienne altijd op het scherpst van de snee werden gespeeld. Het was telkens een speciale ontmoeting tussen beide clubs. Ik ken Saint-Etienne goed. Ze zijn sterk in balbezit en beschikken over enkele goede aanvallers. Ik verwacht mij dan ook aan een zeer moeilijke match. Het is aan ons om te gaan voor het hoogst haalbare, het maximum zelfs. We deden het de afgelopen weken zeer goed, maar wij mogen Saint-Etienne zeker niet onderschatten. Het is en blijft een zeer gerenommeerde ploeg in Frankrijk. En onderschat de Franse competitie toch maar niet. We gaan geen cadeaus krijgen en moeten van de eigen kracht uitgaan. In de flow waarin we nu zitten, mogen we eigenlijk geen problemen kennen tegen Saint-Etienne, al weet je nooit in het voetbal. Ikzelf voel me hier wel goed bij AA Gent. Onze ambitie is het om het ver te schoppen in de Europa League. Morgen kunnen we alvast een eerste stap zetten.”