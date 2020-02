Jess Thorup wil zich bij AS Roma niet ingraven: “Onze mindset blijft aanvallend” DMM

19 februari 2020

19u44

Bron: Belga 0 Europa League Jess Thorup is niet van plan zich in te graven in Rome. “Onze mindset is en blijft aanvallend, daar zijn we het beste in”, vertelde de AA Gent-trainer op de persconferentie vooraf.

Neen, AA Gent is niet kansloos tegen AS Roma. De Italiaanse club heeft de topvorm niet beet. De Romeinen verloren vorig weekend met 2-1 in de Serie A van Atalanta. Het team van coach Paulo Fonseca verloor daarmee zijn derde competitiewedstrijd op rij. Edin Dzeko en co leden zelfs vijf nederlagen in de voorbije zeven competitiematchen.

“Maar ik hou geen rekening met de resultaten van Roma”, verklaarde Jess Thorup. “Ik ben 100 procent gefocust op ons eigen team en hoe we iets kunnen bereiken morgen. De wedstrijd valt niet te vergelijken met onze competitie, maar ik zie het als een prima test. De verandering in gevoel, spirit en focus voor het duel is merkbaar in de groep.”

Thorup ging kort in op de mogelijke terugkeer van Laurent Depoitre. De spits stond de voorbije weken aan de kant met een voetblessure, maar zit voor morgen in de kern. “Maar we zullen morgen pas beslissen of Depoitre fysiek en mentaal klaar is om te spelen”, klonk het bij de Deen.

Ook Vadis Odjidja vindt dat Gent tegen AS Roma van zijn eigen kracht moet uitgaan. “We moeten aan de match beginnen met vertrouwen dat we hier een goed resultaat kunnen neerzetten”, zei de 30-jarige middenvelder. “Het minste foutje wordt afgestraft, dus we zullen heel de wedstrijd geconcentreerd moeten zijn.”

AA Gent eindigde afgelopen najaar in zijn poule knap aan kop, voor Wolfsburg, Saint-Étienne en Oleksandrija. De Romeinen finishten op de tweede plaats in hun poule, na Istanboel Basaksehir. De terugwedstrijd volgt op 27 februari in de Ghelamco Arena.