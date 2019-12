Jess Thorup wil het positieve onthouden na wisselvallige match: "Dit is een enorme prestatie" YP

13 december 2019

06u10

Bron: Belga 0 Europa League AA Gent-coach Jess Thorup zakte met gemengde gevoelens af naar de persbabbel na afloop van de laatste groepswedstrijd in de Europa League. Gent won na een degelijke eerste helft, maar een zeer zwakke tweede helft, met 2-1 van Oleksandriya. Ook Laurent Depoitre en Thomas Kaminski reageerden sereen en beseften dat ze ontsnapten aan puntenverlies.

"Dit was onze twaalfde Europese wedstrijd dit seizoen en we verloren nog niet", stak Thorup positief van wal. "Over de wedstrijd van vandaag valt veel te zeggen. De tweede helft was inderdaad niet goed, maar voor rust was het wel erg goed. We hadden de partij toen al moeten beslissen en meer dan twee keer scoren. Mijn team heeft kwaliteit genoeg. Ik vond het een heel vreemde wedstrijd, met twee totaal verschillende helften. Maar we moeten het positieve onthouden. Voor de club AA Gent is deze groepswinst een enorme prestatie. In de volgende ronde wordt het alleen maar lastiger. Makkelijke tegenstanders zijn er niet meer in deze fase.”

Toch gaf de Deen wel nog mee welk team zijn voorkeur wegdraagt. "Ik heb gezien dat een duel met FC Kopenhagen mogelijk is. Dat zou voor mij persoonlijk wel een heel mooie ervaring zijn, tegen een team uit mijn thuisland. Maar zij zijn ook zeker niet te onderschatten. Kopenhagen is bovendien een team met veel Europese ervaring."

Aan de andere kant had Thorup ook al enkele teams gezien die hij liever niet zou treffen. "Dan denk ik aan Ludogorets of een nieuwe trip naar Roemenië (eerder speelde Gent in de voorrondes al tegen Viitorul Constanta, red.), met Cluj", besloot de Deen al lachend. "Maar we moeten nu nog niet te veel bezig zijn met die loting van maandag. We gaan eerst even vieren. De komende tegenstander is nu even niet het belangrijkste."

Depoitre en Kaminski reageren in koor: “We moeten vooral de zege onthouden”

“We begonnen heel goed aan de partij”, stak Depoitre in de mixed zone van wal. “We speelden heel mooi combinatievoetbal en komen al snel op een dubbele voorsprong. Daarna moeten we doorgaan. We vergeten een derde en vierde treffer te maken en de wedstrijd in een definitieve plooi te leggen. Na rust zijn we te nerveus. Oleksandriya komt beter in de wedstrijd en we mogen nog blij zijn uiteindelijk met de nipte overwinning. Persoonlijk ben ik natuurlijk erg tevreden met mijn twee goals, in het bijzonder omdat ze de zege opleveren. De ambitie in deze Europa League is om zover mogelijk te geraken. Veel zal afhangen van de loting van maandag.”

Doelman Thomas Kaminski zag de bezoekers in de tweede helft vaak voor zijn neus opduiken en kon na afloop dan ook niet anders dan tevreden zijn met de krappe 2-1 overwinning. “Ik heb gezien dat Wolfsburg ook gewonnen heeft, dus wij moesten ook echt winnen om die groepswinst veilig te stellen. We hebben onze plicht gedaan en daar zijn we blij om. We mogen vanavond nu wel even genieten van deze kwalificatie, maar een echt feest gaan we er niet van maken. De kopjes zullen al snel gericht worden op het duel van zondag in Oostende.”