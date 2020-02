Jess Thorup is voorzichtig voor terugduel tegen Roma: "Hinken op twee gedachten: zelf scoren en geen goal tegen krijgen” RDM

26 februari 2020

15u12 0 Europa League AA Gent-coach Jess Thorup blikte vanmiddag ontspannen vooruit op de terugwedstrijd van de 1/16 finales in de Europa League, morgen in de eigen Ghelamco Arena tegen AS Roma. De Romeinen wonnen vorige week het heenduel met 1-0, maar Thorup gaf aan donderdag niet vanaf minuut één voluit ten aanval te zullen trekken. "Als we in de tachtigste minuut scoren, is dat voor mij ook goed", glimlachte de Deen.

"Ik ga mijn wedstrijdplan hier niet helemaal uitleggen", stak Thorup van wal. "Natuurlijk moeten we scoren. Maar of we vroeg scoren of na tachtig minuten, dat maakt mij niet uit. Ook op die laatste manier kunnen we doorstoten. Want na een eerste doelpunt kan snel een tweede komen. Mijn enige doel donderdag is de kwalificatie. We willen een volgende stap zetten in ons proces en Europa verrassen.”

Thorup voelt dat zijn team er klaar voor is. “Zondag tegen STVV hebben we nog extra vertrouwen opgedaan. Het blijft heel moeilijk, maar ik zie mogelijkheden. De verwachtingen zijn ook hoog rond het team. Na de loting in december hadden we het gevoel met Roma misschien wel de moeilijkste tegenstander te hebben getroffen, maar toch waren we vorige week teleurgesteld met die 1-0 nederlaag.” In december had de Deense oefenmeester naar eigen zeggen getekend voor zo'n uitslag in de heenmatch. “Maar er zat in Italië veel meer in. Dat zag iedereen. We scoorden dat belangrijke uitdoelpunt niet en daarom was er ontgoocheling. We willen dat donderdag rechtzetten in eigen huis.”

Getraind op strafschoppen

"Maar we moeten morgen ook hinken op twee gedachten: zelf scoren en geen goal tegen krijgen", vervolgde Thorup. "Het is belangrijk voor mij dat we zo lang mogelijk in de wedstrijd blijven. Bij een snelle tegengoal wordt dat heel moeilijk. Dat moeten we vermijden. Natuurlijk wil ik ook niets forceren. De stijl van onze ploeg is aanvallend, dat gaan we niet veranderen. Het wordt gewoon zaak heel goed op te letten. Roma is een topteam, zij kunnen scoren uit een halve kans. Dat hebben we in de heenwedstrijd gezien. Ik verwacht dat ze morgen opnieuw zullen leunen op hun sterke organisatie.”

"We hebben deze voormiddag overigens ook op strafschoppen getraind", gaf de Gentse T1 nog mee. "Als we ons op die manier kunnen kwalificeren, is dat ook goed voor mij. We willen gewoon absoluut doorstoten.”

Enkel Yaremchuk ontbreekt

Thorup kon in die voormiddagtraining tot zijn grote tevredenheid zien dat Laurent Depoitre de volledige sessie volmaakte. De Gentse targetspits lijkt zoals verwacht klaar voor een nieuwe basisplaats. "We hebben Laurent zondag tegen Sint-Truiden gespaard", legde Thorup uit. "Hij kreeg na de match in Rome een reactie op zijn voet. In overleg met de speler en de medische staf is vervolgens ervoor gekozen hem niet in de wedstrijdselectie op te nemen. Dinsdag kon hij al een halve training afwerken en vandaag werkte hij de hele sessie af met de groep. Hij is fit, net als bijna mijn hele selectie. Met uitzondering van Yaremchuk, die al een tijdje aan de kant staat, heb ik positieve selectieproblemen. Dat is natuurlijk een luxe voor een coach. Ik ben daar heel blij mee.”

Kums: “Vol onze eigen kans gaan”

Voor Sven Kums zijn donderdag alle ingrediënten aanwezig om de kwalificatie voor de achtste finales van de Europa League af te dwingen. Kums zat nog steeds in zijn maag met de gemiste kansen vorige week in de heenwedstrijd in Rome, maar behield het geloof in kwalificatie. “Als we deze keer efficiënt omspringen met onze mogelijkheden, blijft alles mogelijk”, liet de middenvelder noteren.

“Onze kansen waren groter geweest als we in Rome hadden gescoord”, begon Kums, die in het seizoen 2016-2017 zelf een jaartje in Italië speelde, bij Udinese. “Dat had gemoeten. Maar we hebben nog alle kansen. 1-0 is geen gemakkelijke uitslag.”

Net als zijn coach benadrukt Kums het belang van een goed evenwicht tussen aanvallen en verdedigen. “Bij een tegengoal moeten wij er namelijk drie maken, een heel moeilijke klus. Maar we gaan de wedstrijd toch in handen nemen. Roma zal ongetwijfeld met een goede organisatie voor de dag komen donderdag. Het is een sterk collectief, zonder grote vedette, dat erg gevaarlijk is op de tegenaanval. Het wordt voor ons zaak de weinige kansen die we zullen krijgen deze keer wel te benutten.”

Kums werd woensdag 32 jaar, een leeftijd waarop de middenvelder in een jonge Gentse groep tot de ervaren spelers wordt gerekend. “Ik ken mijn taak”, ging de middenvelder verder. “Ik zorg er - samen met nog enkele andere spelers - voor dat de jonge jongens rustig blijven. Tijdens wedstrijden neem ik verantwoordelijkheid.”

Hij speelde eerder in zijn carrière al Champions League. “Dat was heel mooi, maar deze match tegen Roma is voor mij toch ook een hoogtepunt. Roma is een grote naam met veel geschiedenis. Het zou heel leuk zijn voor ons om hen te kunnen uitschakelen. We gaan vol voor onze kansen gaan, en met een publiek dat ons vooruitstuwt, is veel mogelijk.”