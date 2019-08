Jess Thorup focust in heenmatch tegen Rijeka op de nul: “Clean sheet wordt cruciaal” MMP

21 augustus 2019

14u48

Bron: Belga 0

AA Gent-coach Jess Thorup blikte woensdag vooruit naar de heenwedstrijd in de play-offs van de Europa League, donderdagavond (om 20u30) in de eigen Ghelamco Arena tegen het Kroatische NK Rijeka. De Deense T1 van de Buffalo’s legde de nadruk voor het eerste duel vooral op het zelf houden van de nul. “We scoren zelf altijd, en als we daarbij de nul houden, moet Rijeka in eigen huis al minstens twee keer scoren”, liet Thorup noteren.

“Het is voor iedereen wel duidelijk hoe belangrijk de wedstrijd van morgen is”, begon de Deen zijn perspraatje. “De hele club wil die groepsfase van de Europa League halen. Als je terugkijkt naar onze laatste vier thuiswedstrijden, zie je dat we vier keer gewonnen hebben en zeventien goals hebben gemaakt. De laatste twee thuismatchen hielden we ook de nul. Het team zit dan ook boordevol vertrouwen. We weten dat het zeker niet makkelijk zal worden tegen Rijeka, maar vertrouwen is cruciaal in voetbal. En dat is er. Het gaat elke wedstrijd beter en beter. Dit team heeft ook een ideale mix, met veel jonge hongerige spelers maar toch ook voldoende ervaring. Bovendien schiet iedereen goed met elkaar op. Dat is helemaal zoals ik het wil. We willen er nu vol voor om samen ons eerste doel te bereiken.”

Thorup legde vervolgens uit hoe hij dat doel wilde bereiken. “Belangrijk wordt om zelf de nul te houden. Als we zelf scoren - zoals we altijd doen - moet Rijeka in eigen huis volgende week al minstens twee keer scoren. We hebben overigens veel respect voor de Kroaten. Het is een sterke ploeg, een topteam in Kroatië. Ze kunnen op verschillende manieren voetballen. Ze kunnen goed gestructureerd verdedigen, maar ze zijn ook offensief en technisch sterk en kunnen ook dominant spelen. Het is een team dat al enkele jaren samen speelt. Wij zullen aan één zeel moeten trekken om te winnen. We zijn goed voorbereid. Het wordt belangrijk om geduldig te zijn en proberen dat ene doelpuntje te maken.”

De Deen wilde ook nog een keer zeggen hoe blij hij wel was dat het competitieduel tegen Antwerp van komend weekend werd uitgesteld om de wedstrijd in Rijeka ten volle te kunnen voorbereiden. “Simpel gezegd: zo kunnen we zeker twee maal met het sterkste team spelen”, aldus Thorup. “We kunnen volledig focussen op die twee wedstrijden en moeten ons geen zorgen maken om een anders belangrijke match tegen Antwerp. Drie wedstrijden per week spelen is voor mijn groep geen probleem, maar het wordt een probleem als je het weken aan een stuk moet doen. Dan verlies je langzaam een beetje kwaliteit. De lichamen kunnen niet volledig herstellen.”

Thorup gaf tot slot nog mee dat iedereen fit is voor het heenduel met Rijeka. “Nana Asare is opnieuw speelklaar en ook Dylan Bronn komt dichtbij de selectie. Hij is fit om een hele wedstrijd te spelen en zit bijna aan het niveau dat wij van hem verwachten.” Bronn, vorig seizoen de sterkhouder achterin bij de Buffalo’s, speelde sinds zijn terugkeer van de Africa Cup nog niet. Hij werd ook al meermaals in verband gebracht met een transfer. “Maar naar mijn gevoel is hij nog gefocust op Gent”, glimlachte Thorup. “Misschien moeten jullie het hem de volgende keer gewoon zelf vragen.”

Revelatie Owusu kent belang van duel: “Hele club wil zo graag naar poulefase”

Naast coach Jess Thorup tekende middenvelder Elisha Owusu present voor de persconferentie. De 21-jarige Fransman, die in het tussenseizoen overkwam van Olympique Lyon, ontpopte zich de voorbije weken meteen tot een sterkhouder op het Gentse middenveld. “Ik speel hier in de beste omstandigheden, daarom heb ik geen aanpassingsperiode nodig gehad”, beschreef hij zelf zijn ontwikkeling.

“Eigenlijk speel ik helemaal hetzelfde zoals vorig seizoen bij Sochaux (de Ligue 2-club waar Lyon hem aan verhuurde, red.)”, stak de middenvelder van wal. “Ik speel op dezelfde positie en veel acties beginnen bij mij. Ik geef altijd alles. De staf zegt me wat ik moet doen en dat doe ik. Het middenveld met een ruit waarin we spelen, ligt me ook wel. Zo speelden we in de jeugd van Lyon ook vaak. Maar ik kan heus ook op een middenveld met drie spelen, hoor. Ik kan hier spelen in de beste omstandigheden, daarom had ik ook geen aanpassingsperiode nodig.”

Voor de tegenstander van donderdag, Rijeka, is Owusu op zijn hoede. “Het is een team dat sterk aan de bal is, maar toch ook verdedigend zijn mannetje staat. Kortom, een complete ploeg. Dat verwacht je natuurlijk ook in dit stadium van het toernooi. Ik zal alert moeten zijn, want hun aanvallers zullen in mijn rug duiken. De nul houden wordt heel belangrijk. We zullen zeker spelen om te winnen, maar ook geen tegengoal tegenkrijgen is cruciaal. Ik voel geen extra druk vooraf, maar ik besef wel dat de hele club heel graag naar die groepsfase van de Europa League wil.”

Voor coach Jess Thorup is Owusu momenteel één van de belangrijkste spelers in zijn elftal en dat benadrukte de Deen woensdag ook nog eens. “Elisha is de speler die ons het meest verrast heeft in het seizoensbegin. Hij kwam binnen als een jonge speler, met veel potentieel. We wisten dat hij in de toekomst een grote speler zou worden, maar hij is het gewoon nu al. Hij is heel sterk in duels en wanneer hij in de buurt van de bal is, weet je gewoon al dat hij hem ook zal hebben. Hij is snel en agressief, maar ook aan de bal zeer sterk. Dat laatste is het belangrijkste, want wij willen als team voetballen. Ik ben heel tevreden met zijn prestaties op dit moment.”