Jess Thorup: “Drie tegengoals zorgen toch voor teleurstelling" LPB

25 juli 2019

23u43

Bron: Belga 0

“Als men mij drie uur geleden had verteld dat we met drie doelpunten verschil gingen winnen, had ik met beide handen getekend. Dan waren we de bus zelfs niet uitgekomen”, vertelde AA Gent-coach Jess Thorup na de 6-3-zege van zijn team tegen het Roemeense Viitorul. "En toch ben ik teleurgesteld."

AA Gent leidde bij de rust met 5-1 en het werd ook nog 6-1, maar nadien zagen de Buffalo’s enkele verdedigende flaters afgestraft. "De eerste 45 minuten waren de beste die ik mijn team al zag spelen”, aldus Thorup. “Mijn spitsen deden het geweldig. Ik heb mooie doelpunten gezien. Ik heb ook gezien dat we defensief nog veel werk hebben. Hun eerste doelpunt was een wondergoal, maar de volgende twee hebben we helemaal aan onszelf te wijten. We wisten nochtans dat ze offensief sterk zijn. Bij de rust heb ik mijn spelers nogmaals gewaarschuwd, want we waren al een paar keer goed weggekomen. Dat ze zich dan toch nog laten ringeloren, bewijst alleen maar dat er nog veel werk voor de boeg is.”