Jess Thorup: “Als groepswinnaar hoopte ik misschien wel op een lichtere tegenstander” RN/MXG

16 december 2019

AA Gent treft AS Roma in de zestiende finales van de Europa League. Een stevige tegenstander voor de Buffalo’s, en coach Jess Thorup beseft dat ook: “Ik had misschien liever een iets lichtere tegenstander geloot. We hebben tenslotte onze groep gewonnen, dus dan hoop je altijd op een ploeg die niet zo goed is als AS Roma.” Maar de Deen is ook strijdvaardig: “Ik voel aan mijn spelers dat ze er zin in hebben. AS Roma blijft een grote ploeg in Europa, dus dat motiveert mij, de spelers en uiteraard de fans.”

Gent bleef als een van de laatste ploegen in de trommel zitten en zag zo zijn kansen op een trip naar Shakhtar Donetsk vergroten: “Ik ben in dat opzicht heel blij dat we Roma hebben. Shakhtar was het slechtste scenario op dat moment, door de verplaatsing.”