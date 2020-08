Italiaanse krant zag ‘puinhoop’ van Lukaku, andere media maken toch buiging: “Beste Romelu, de Inter-fans zullen je snel vergeven” ABD

22 augustus 2020

09u32 4 Europa League Romelu Lukaku (27) kende Romelu Lukaku (27) kende een hartverscheurende finale. De Rode Duivel maakte het openingsdoelpunt, maar zorgde met een ongelukkige owngoal voor Inters 3-2-nederlaag tegen Sevilla. Van de hemel naar de hel. De buitenlandse media zagen hoe Lukaku de schlemiel van de avond werd, maar benadrukken toch vooral zijn sterke seizoen. “Inter stond in de finale dankzij Lukaku’s ongelooflijk talent.”

Gazzetta dello Sport: “Lukaku als symbool voor deze Europa League”

De Gazetta dello Sport zag een “baalavond voor ‘LuLa’”. Lukaku kende pech, Lautaro was onzichtbaar, aldus de Italiaanse krant. “De Belg begon als een raket. Een penaltygoal na drie minuten én een sterke eerste helft. Hij verzette bergen werk voor zijn ploeg. Een spits die hard werkt, dat zagen de Nerazzurri-fans vorig jaar nauwelijks met Icardi. Romelu’s eerste helft mag ingelijst worden. De tweede helft was dag en nacht verschil. Door een deviatie van Lukaku belandde de omhaal van Diego Carlos in doel. Dat Lukaku die bal tegen de netten tikte, was puur instinct. Alleen scoorde hij dit keer niet in het juiste doel. Het lot is verschrikkelijk. Als er een speler is die het symbool is van Inter’s heropstanding, dan is het wel Romelu. Als er een speler is die het symbool is van deze Europa League-campagne, dan is het ook ‘Big Rom’. Beste Lukaku, de Inter-fans zullen je snel vergeven.”

Corriere dello Sport: “Puinhoop van Lukaku”

De Corriere dello Sport zag dan weer hoe Lukaku er “een puinhoop” van maakte. “En weg was de Europa League-droom”, titelen ze op hun voorpagina. “Net na het uur kreeg Lukaku dé kans op de winning goal, maar hij liet het liggen. Even later tikte hij de beslissende treffer ongelukkig in eigen doel. Het klinkt als een vreselijke grap voor Inter”, is de Corriere hard voor Lukaku, die 34 goals scoorde dit seizoen.

Corriere della Serra: “Lukaku, de god van Inter, gaf en nam dan weg”

De Corriere della Serra beschrijft hoe Inter “achterblijft met woede, bitterheid en spijt”. “Lukaku, de god van Inter, gaf eerst. En nam dan weg”, aldus de Milanese krant. “Hij scoorde de 1-0 na amper vijf minuten, toonde zijn kracht en leek Inter naar de overwinning te leiden. Maar op 2-2 miste hij de beslissende tegenaanval én daarna verschalkte hij nog zijn eigen doelman. Een fatale owngoal. De Europa League blijft een vervloekte beker voor de Italiaanse clubs. Inter en Lukaku strandden op een centimeter van glorie.”

La Repubblica: “De verkeerde voet op de slechtst mogelijke plek”

“De verkeerde voet op de slechtst mogelijke plek”, stelt la Repubblica over de owngoal van Lukaku. “En dat net op de avond waarop de Belgische reus zijn 34ste doelpunt van het seizoen wist te scoren en daarmee het debuutjaar van Ronaldo (1997-98) bij Inter evenaart.”

AS: “Lukaku blijft onaantastbaar”

Ook in de Spaanse media, die met Sevilla toch een succesvolle club hebben op Europees niveau, ging de “pech” van Lukaku niet ongemerkt voorbij. “Het sleutelmoment van deze onvergetelijke finale kwam in de 65ste minuut. Lukaku, met een van zijn typische onstuitbare runs, ging alleen op doel af, maar Sevilla-doelman Bono hield ‘m van zijn tweede doelpunt. Het zou de 35ste treffer van zijn prachtige debuutseizoen zijn geweest. Hij zou Ronaldo overtroffen hebben. Maar hij scoorde niet. Enkele minuten later maakte een ongelukkige deviatie van Lukaku een einde aan de Europa League-droom van de Nerazzurri. Het zou echter wreed zijn om Lukaku de schuld te geven van deze teleurstelling. Inter kwam dichtbij de zege in de Europa League dánkzij Lukaku, een ongelooflijk talent. Hij blijft onaantastbaar.”

