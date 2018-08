Is het nu Yves’tje of Yves? Onze Chef Voetbal vraagt zich af of Vanderhaeghe zijn moment kan grijpen Stephan Keygnaert

30 augustus 2018

07u00 0

"Wat je wél hebt met Vanderhaeghe – hij is authentiek." Aldus een CEO van een grote club in België. Of hij een grote trainer is in België, is minder evident voor onze topclubs – zélfs AA Gent zal u daar vooralsnog geen duidelijk antwoord op geven.

Yves Vanderhaeghe (48) kan in Bordeaux zijn grootste en meest opzienbarende prestatie als coach neerzetten. In tien maanden AA Gent vanuit een diepe, existentiële crisis langs een traditieclub uit de Ligue 1 naar de poulefase van de Europa League loodsen: het zal straffer zijn dan play-off 1 bereiken met KV Kortrijk of de Heizel zien met KV Oostende.

Vanderhaeghe zou uit de Gironde de erkenning scheppen waar hij al zo lang naar zoekt en smacht. In pers- en bestuurskamers van het Belgische voetbal heeft men het vaak over ‘Yves’tje’ als hij het gespreksonderwerp wordt. Yves’tje wil Yves worden.

