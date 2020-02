Invaller Romelu Lukaku leidt Inter met goal én assist voorbij Ludogorets ABD

20 februari 2020

20u54 4

‘Big Rom’ was weer dé man bij Inter. Romelu Lukaku begon tegen Ludogorets nochtans op de bank, maar werd in minuut 64 en bij een 0-0-tussenstand toch in de strijd gegooid. Zeven minuten. Meer had de Rode Duivel niet nodig om samen met Christian Eriksen de wedstrijd open te breken. Lukaku gebruikte zijn sterke lijf om zijn tegenstander af te houden. Hij kaatste tot bij Eriksen, die de 0-1 vanop de rand van de zestienmeter onhoudbaar in doel knalde. Zijn eerste doelpunt voor Inter.

In de slotfase legde Lukaku de 0-2-eindstand vast vanop de stip. Een belangrijke tweede goal. De Nerazzurri hebben zo een uitstekende uitgangspositie te pakken.

Zijn assist voor Eriksen:

Ludogorets 0-1 Inter (Christian Eriksen) with his first goal for Inter pic.twitter.com/reqnzSijAL Inter Europa League Videos(@ vids_cl) link