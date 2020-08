Invaller Luuk de Jong en doelman Bono leiden Sevilla naar zesde Europa League-finale SVL

16 augustus 2020

22u56 10 Sevilla SEV SEV 2 einde 1 MUN MUN Manchester United Europa League Sevilla heeft zich ten koste van Manchester United geplaatst voor de finale van de Europa League. De Spanjaarden mogen daarvoor invaller Luuk de Jong en doelman Bono bedanken, die enkele geweldige saves uit zijn mouw schudde. Het wordt de zesde Europa League-finale voor Sevilla.

De wedstrijd kon nochtans niet beter beginnen voor Manchester United. Na nog geen tien minuten werd Rashford foutief neergehaald in de zestien en wees scheidsrechter Brych terecht naar de stip. Geen verrassing, overigens, het was al de 22ste (!) penalty voor Manchester United dit seizoen over alle competities. United werd daarom al omgedoopt tot ‘Penchester United’. Bruno Fernandes bleef ook dit keer ijzig kalm en scoorde na zijn gekende aanloop met bijhorend sprongetje.

Fred liet nog de 0-2 liggen, maar nadien kwam Sevilla beter in de wedstrijd. Ocampos testte een eerste keer de vuisten van De Gea, maar tien minuten later was het wél prijs. En hoe! Suso werkte een fenomenale aanval van de Andalusiërs knap af tussen Williams en De Gea. Na de gelijkmaker doofde de wedstrijd wat uit en kookten de potjes al eens over. Van noemenswaardige kansen was voor de rust geen sprake meer.

Karrenvracht kansen voor United

De rust had Manchester United duidelijk deugd gedaan. Het startte verschroeiend aan de tweede helft en dwong de ene na de andere kans af. Telkens stond Sevilla-doelman Bono pal. Onder meer Martial kwam twee keer oog in oog met de Marokkaanse goalie, maar die schudde evenveel keer een prachtige voetreflex uit zijn mouw. De Spanjaarden moesten naar adem happen en mochten een kaarsje branden voor hun doelman.

United kon zich stilaan voor het hoofd slaan dat het nog niet op voorsprong stond, want het deksel op de neus volgde. Invaller en goaltjesdief Luuk de Jong kon een voorzet van Navas ongehinderd in doel tikken en zette Sevilla gevleid op voorsprong. Wan-Bissaka en Lindelöf zaten met het hoofd duidelijk op een andere planeet, geen van beide had de Nederlander in het oog. De aanvallende en verdedigende missers braken United uiteindelijk zuur op, want tot noemenswaardige kansen kwamen de troepen van Solskjaer niet meer. Europa League-koning Sevilla trok de 2-1 over de streep en speelt zaterdag zijn zesde finale. Tegenstander in Keulen is het Inter van Romelu Lukaku of Shakhtar Donetsk.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.