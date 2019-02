Insiders geven Club Brugge weinig kans tegen Red Bull Salzburg Tomas Taecke

13 februari 2019

08u02

Bron: Eigen berichtgeving 0 Europa League ‘Vorsicht’, Club Brugge! Na de 2 op 9 in het Jan Breydelstadion tegen Charleroi, AA Gent en Cercle Brugge komt morgen zwaarder geschut op bezoek. Insiders leggen uit hoe Red Bull een Oostenrijkse club langs de Salzach-rivier uitbouwde tot een Europese subtopper: “Salzburg is een échte machine.”

Ga er maar aan staan, Club Brugge. Red Bull Salzburg, dat is geen Brøndby, Aalborg of AS Monaco waar men mits een degelijke prestatie vlotjes overheen walst. Integendeel, het uithangbord van de Oostenrijkse competitie - halverwege het seizoen op weg naar een zesde opeenvolgende landstitel - is een monster. Een oorlogsmachine, op zoek naar nieuw Europees succes na de pijnlijke en onterechte uitschakeling tegen Marseille vorig seizoen in de halve finales van de Europa League.

