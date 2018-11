Ingevallen Berge sleept gouden punt uit de brand voor zwoegend RC Genk, dat op kop blijft in groep LPB

08 november 2018

20u45 2 KRC Genk GNK GNK 1 einde 1 BES BES Besiktas Europa League Gouden gelijkspel voor RC Genk in de Europa League. Een afstandsschot van invaller Sander Berge verloste de zwoegende Limburgers vlak voor tijd uit hun lijden tegen een sterk Besiktas. De troepen van Philippe Clement blijven met zeven punten op kop in hun groep.

RC Genk stond halfweg verdiend op achterstand. De Limburgers werden meteen vastgezet door de hoge druk die Besiktas ontwikkelde. De troepen van Clement wisten zich geen raad met de Turkse pressing. Als je dan ook nog nonchalant probeert uit te voetballen, is het hek van de dam. Een klungelende Aidoo gaf de bezoekers een vrijgeleide naar de 0-1. Slecht inspelen leidde tot een scherpe counter, Quaresma trof via de hand van Vukovic raak. Lesje geleerd bij RC Genk? Helemààl niet. Drie minuten later verknoeide Pektemek een reuzenkans op 0-2, opnieuw hielp Aidoo een aardig handje mee in de voorbereiding. Besiktas controleerde, Genk knoeide er op los. Veelzeggend: pas in de extra tijd van de eerste helft tekende Malinovskyi voor het eerste schot tussen de palen.

Na de pauze ontsnapte de thuisploeg aan een dubbele achterstand: Babel kopte van dichtbij naast. RC Genk zocht vergeefs naar openingen, Pepe en Vida heersten achterin bij de Turken. Berge kwam een ontgoochelende Malinovskyi aflossen. De Noorse klasbak vond drie minuten voor tijd alsnog het gaatje. Tolga grabbelde vergeefs naar de pegel. Diep in blessuretijd ontsnapte Besiktas aan erger. Heynen knalde de 2-1 pardoes op ploegmaat Ingvartsen, Tolga weerde de rebound van Uronen.