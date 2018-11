Ingevallen Berge sleept gouden punt uit de brand voor zwoegend RC Genk, dat op kop blijft in groep LPB

08 november 2018

20u45 2 KRC Genk GNK GNK 1 einde 1 BES BES Besiktas Europa League Gouden gelijkspel voor RC Genk in de Europa League. Een afstandsschot van invaller Sander Berge verloste de zwoegende Limburgers vlak voor tijd uit hun lijden tegen een sterk Besiktas. De troepen van Philippe Clement blijven met zeven punten op kop in hun groep.

RC Genk stond halfweg verdiend op achterstand. De Limburgers werden meteen vastgezet door de hoge druk die Besiktas ontwikkelde. De troepen van Clement wisten zich geen raad met de Turkse pressing. Als je dan ook nog nonchalant probeert uit te voetballen, is het hek van de dam. Een klungelende Aidoo gaf de bezoekers een vrijgeleide naar de 0-1. Slecht inspelen leidde tot een scherpe counter, Quaresma trof via de hand van Vukovic raak. Lesje geleerd bij RC Genk? Helemààl niet. Drie minuten later verknoeide Pektemek een reuzenkans op 0-2, opnieuw hielp Aidoo een aardig handje mee in de voorbereiding. Besiktas controleerde, Genk knoeide er op los. Veelzeggend: pas in de extra tijd van de eerste helft tekende Malinovskyi voor het eerste schot tussen de palen.

Na de pauze ontsnapte de thuisploeg aan een dubbele achterstand: Babel kopte van dichtbij naast. RC Genk zocht vergeefs naar openingen, Pepe en Vida heersten achterin bij de Turken. Berge kwam een ontgoochelende Malinovskyi aflossen. De Noorse klasbak vond drie minuten voor tijd alsnog het gaatje. Tolga grabbelde vergeefs naar de pegel. Diep in blessuretijd ontsnapte Besiktas aan erger. Heynen knalde de 2-1 pardoes op ploegmaat Ingvartsen, Tolga weerde de rebound van Uronen.

Clement: “Heel belangrijk punt”

“We pakken hier een heel belangrijk punt”, reageerde Genk-coach Philippe Clement na afloop. “We begonnen heel slecht, met veel balverlies en een te traag tempo. Besiktas zette hoog druk, ik zag dat de Turken na het verlies in Istanboel op revanche belust waren. Halfweg was de 0-1-achterstand terecht. Na de pauze namen we de wedstrijd volledig in handen en liepen we helemaal over Besiktas. We hadden zelfs nog kunnen winnen. Maar we pakken hier een belangrijk punt en blijven eerste in de poule, dat is erg positief. En we mogen absoluut niet vergeten dat Besiktas een sterke tegenstander is, met veel internationals bij goede landen. Ik zag ook sterke invallers. Dat toont aan dat we over een ruime kern beschikken. We werken fysiek hard op training en je ziet dat dat loont. Sommige van mijn spelers zitten dit seizoen al aan bijna dertig officiële wedstrijden, een enorm aantal. Knap dat ze dan vandaag nog zo’n prestatie op de mat leggen.”

“Vermoeidheid sloeg toe”, analyseert Besiktas-coach

Besiktas-trainer Senol Günes moest nadien de teleurstelling toch wat verbijten. “Het plannetje dat we uitgewerkt hadden, werkte”, stak de Turkse T1 van wal. “We lieten de Genkenaars niet in hun aanvalsspel komen en kwamen op voorsprong. De laatste tien minuten sloeg de vermoeidheid bij mijn spelers toe en kropen we naar achter. Uiteindelijk slikten we dan de gelijkmaker, met een verre knal. Bij zo’n doelpunt is ook wat tegenslag gemoeid. Ik ben teleurgesteld, maar wil mijn spelers zeker loven. Ze hebben geknokt en er alles aan gedaan om de punten te pakken. Maar het mocht niet baten. Spijtig.”

Ook in de andere wedstrijd in poule I tussen Malmö en Sarpsborg werd het 1-1. Genk blijft leider met 7 punten, Malmö en Sarpsborg volgen met elk 5 punten. Besiktas sluit de rangen met 4 eenheden. Op de vijfde speeldag, die op 29 november op het programma staat, trekt Genk naar Malmö. Sarpsborg ontvangt op hetzelfde ogenblik Besiktas.