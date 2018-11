In twee dolle minuten: Genk gooit na defensief gestuntel tegen Malmö dubbele voorsprong en zekere kwalificatie te grabbel Kjell Doms & Mike De Beck

29 november 2018

22u46 3 Malmö FF MAL MAL 2 einde 2 GNK GNK KRC Genk Europa League Racing Genk had de kwalificatie voor de volgende ronde van de Europa League op zak, 0-2 voor tegen Malmö na een uur. Op twee minuten tijd gaven ze het zelf uit handen. Wat een afknapper, dan maar thuis tegen Sarpsborg.

Hoe bestaat het toch Racing Genk? Heer en meester zijn, 0-2 voorstaan en dan op twee minuten een zekere kwalificatie voor de 16de finales zomaar uit handen geven. Racing Genk deed zichzelf de das om in Zweden. De Genkse vedetten - Berge, Malinovskyi, Pozuelo en Trossard - toonden hun klasse voor rust, het kwaliteitsverschil tussen Genk en Malmö was bij momenten enorm.

De Zweden probeerden zichzelf moed in te pompen door Genk van bij de start naar de keel te willen grijpen. Zij moesten winnen om hun lot in eigen handen te houden. Meer op enthousiasme dan op kwaliteiten, dat werd snel duidelijk. Als de Zweden al eens gevaarlijk konden zijn was dat enkel omdat Aidoo een paar keer roulette speelde achterin. Het balletje viel telkens op de juiste kleur voor de Ghanees, maar zoiets blijft niet duren natuurlijk. Zelf een kans creëren was er niet bij voor de thuisploeg. Genk bibberde even - ’t was echt ijzig koud - maar nam dan vrij snel het commando over. Leandro Trossard waande zich als een kleine jongen in een speeltuin. Van het klimrek naar de schommel en terug én maar amuseren, wat een heerlijke voetballer is hij toch. Trossard hield het breed wanneer het moest en zorgde op de juiste momenten voor diepgang. Het verschil met Joseph Paintsil aan de overkant was groot. Paintsil kreeg zijn kans op rechts, Clement hield Ndongala op de bank. Hij geraakte niet in de wedstrijd en maakte keer op keer de foute keuze. Het leek niet de avond te worden van de Genkse Ghanezen.

Genk maakte de bal stilaan ongrijpbaar voor de thuisploeg. Malinovskyi en Berge waren heer en meester op het middenveld. Kort voor de rust sloegen de Limburgers toe. Christiansen - ex AA Gent - verslikte zich in zijn controle, slecht idee met Berge in de buurt. Hij lanceerde meteen Trossard die de spurtende Pozuelo had opgemerkt. Zelfs met bevroren tenen heeft de Spanjaard zo veel gevoel in dat linker pootje. Met een heerlijke stift zette hij Genk verdiend op voorsprong. Triomfantelijk wees hij het thuispubliek nog even op zijn achternaam. Genk duwde nog even door na rust en leek Malmö dan al de genadestoot te geven. Paintsil gaf zijn grijze avond glans door een balletje van Pozuelo knap voorbij Dahlin te schuiven. In het overvolle bezoekersvak trokken een paar ijsberen hun truitje uit.

Te vroeg gejuicht want op twee minuten zette Malmö de wedstrijd helemaal op z’n kop. Lewicki knalde eerst de aansluitingstreffer voorbij Vukovic. Even later miste Aidoo zijn interceptie waardoor het plots drie tegen een was achterin. Antonsson twijfelde niet en knalde hard binnen, 2-2. Een stadion in vuur en vlam bij temperaturen rond het vriespunt. Clement ging met Gano voorin spelen en Genk ging in een spannende slotfase nog vol op zoek naar de kwalificatie. Die kwam er gisteren niet, de prachtige rooftop bar op de 25ste verdieping van het chique Clarion Hotel in Malmö was klaar om overuren te draaien. Het feestje is twee weken uitgesteld. Want ondanks de domper houdt Genk alle troeven in hand, de zege thuis tegen Sarpsborg volstaat om groepswinnaar te worden.