Houwaart zag Club-Man United met Louis Van Gaal: “Waardeloze wedstrijd” PJC

21 februari 2020

13u15 0 Voetbal Hun weerzien maakte de avond alsnog geslaagd. Ex-ploegmaats bij Antwerp Louis Van Gaal (68) en Henk Houwaart (74) vlogen mekaar tijdens Club-Man United in de armen. “Maar de match vonden Louis en ik maar niks.”

Omstaanders keken vreemd op. Toen de legendarische coach Louis Van Gaal - hij werkte bij onder meer Ajax, Barcelona, Bayern München en de Nederlandse bond - in tribunes van Jan Breydel opdook voor Club Brugge-Man United, knuffelde hij Henk Houwaart (ex-speler en -trainer van Club Brugge) bijna dood. De twee speelden midden de jaren zeventig samen bij Antwerp.

“Het was geweldig om Louis nog eens te zien”, aldus Houwaart, die breed lachend met zijn landgenoot op de foto ging. “Louis is me letterlijk rond de nek gevlogen - dat toont aan hoe leuk het was. Destijds bij Antwerp hadden we al een goed contact. Nochtans stond Louis toen zelden in de ploeg. ‘Ik was niet zo een talentrijke speler als jij’, zei hij gisteren. (blaast) Als trainer daarentegen…”

Houwaart en Van Gaal konden maar matig genieten van het 1-1-gelijkspel tussen Club en United. “Waardeloze wedstrijd”, zegt Houwaart. “Vond Louis ook. ‘Na hoogstens drie passes naeen zijn ze de bal al weer kwijt’, zei hij me. Het was net vriendschappelijk, Louis en ik vonden het maar niks. Jammer, want United was te pakken, had Club met zijn beste team gespeeld.”

Ondanks de slechte uitgangspositie geeft Houwaart, die “nog wel iets wil doen in het voetbal”, Club nog kans. “Ze zullen wel scoren.”