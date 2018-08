Hooligans gaan voor Europa League-duel op de vuist. Twee fans neergestoken in Glasgow MDB

03 augustus 2018

07u18

Bron: The Guardian 1

Gisteren werd het EK nog afgetrapt in Glasgow, maar helemaal veilig was het niet in de straten. Voor aanvang van de terugwedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League gingen fans van de Schotse Rangers en het Kroatische Osijek zwaar op de vuist. Daar bleef het niet bij want twee mannen (van 24 en 40 jaar) werden ook neergestoken. Zij werden ondertussen naar het ziekenhuis gebracht.

Op een video op Twitter is te zien hoe twee hooligans blijven trappen op een man die neerligt. "Ibrox (het stadion van de Rangers red.) is een chaos nu. Er wordt Bengaals vuur gesmeten, mensen worden tegen het hoofd getrapt. Een nachtmerrie", schreef een omstaander neer op Twitter. De wedstrijd ging wel gewoon door. Na het 1-1-gelijkspel plaatste het Rangers van Steven Gerrard zich door een 0-1-zege in de heenwedstrijd zich voor de volgende ronde.

