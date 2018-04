Hoezo dikkenek? Kevin De Bruyne stemt op concurrent voor prestigieuze prijs Kristof Terreur in Engeland

04 april 2018

06u30

Bron: HLNinEngeland 1 Europa League Fair-Play voor Kevin De Bruyne. Engelse media legden hem dinsdag onterecht in de mond dat hij de PFA Player of the Year award, de meest prestigieuze individuele bekroning in de Premier League, verdiende, maar met zoveel woorden had hij dat nooit gezegd. Meer nog: de Rode Duivel stemde doodleuk op voornaamste concurrent Mo Salah. Hij toonde gisteravond zijn stemformulier op zijn mobiele telefoon. Hoezo dikkenek?

"Unbelievable", herhaalde hij tot drie keer toe. "Ongelooflijk." Kevin De Bruyne sprak gisteren op de persconferentie met veel respect over het seizoen van Liverpool-aanvaller en topschutter Mo Salah, zijn enige concurrent voor de prestigieuze PFA Player of the Year, de award die de beste speler in de Engelse competitie bekroont. Het was de eerste vraag die hij voor de voeten kreeg geworpen - de tweekamp tussen twee smaakmakers is een wedstrijd in de wedstrijd. In de verste verte gedroeg hij zich niet als de 'big-headed Belgian', de Belg met de dikke nek, waarvoor hij maandagavond in enkele Engelse kranten en op Sky Sports was neergezet. Zijn antwoord op de vraag over de award, na de winst tegen Everton, was er een met een grote 'als' en toen hem naar de reden werd gevraagd in het geval hij zou winnen, zei hij: "Op een manier geloof ik dat ik hem verdien, omdat ik erg constant heb gepresteerd." Meer hadden de koppenmakers niet nodig om clicks en lezers te lokken. Zwart op wit kwam dat arrogant over. Zij die het interview afnamen wisten beter, maar voor de lichte imagokras laat De Bruyne zijn slaap niet. Onbezorgd.

David Silva

Toch toonde hij gisteravond voor de flashinterviews zijn formulier op zijn telefoon. Kevin De Bruyne opteerde dus voor concurrent Mo Salah - stemmen op jezelf en ploegmaats mag niet volgens de reglementen. Als hij een speler van Man City had mogen kiezen, had hij voor David Silva geopteerd. “Hij maakt altijd het verschil”, zei hij. “En hij heeft me enorm geholpen.”