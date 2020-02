Hoeveel kans maken Club en Gent nog om volgende week door te stoten? Buffalo’s staan er iets beter voor, al hoeft Club niet te wanhopen VDVJ/DMM

21 februari 2020

Een gelijkspel in Brugge en een nipte nederlaag in Rome. Geen al te slechte resultaten voor Club Brugge en AA Gent. Al zat er voor beide ploegen wel meer in met het oog op kwalificatie voor de volgende ronde in de Europa League. Hoeveel kans hebben beide ploegen nog om door te stoten?

1-1 thuis tegen Man United. Opnieuw onvoldaan. Voor de zoveelste Europese avond liet Club na een zege te claimen. Gisteren door tegen United na een goal van Dennis een dure tegengoal cadeau te geven. Een hoofdzonde in de knock-outfase. De statistieken tonen aan dat een Europese thuisploeg na een 1-1 er in 931 gevallen amper 252 keer in slaagde om door te stoten - een kans van 27,1%. Wél hoopgevend: in de vijf keer dat blauw-zwart 1-1 speelde in een Europese heenwedstrijd wist het zich altijd te kwalificeren.

40 procent kans voor AA Gent

1-0-verlies op AS Roma. De pauselijke zegen baatte niet. Ook AA Gent vervloekte zichzelf na een frustrerende avond in Rome. Een dramatische inspeelpass van Lustig leidde de 1-0 in, nadien lieten de Buffalo’s een handvol kansen onbenut. De eindbalans: een beroerde 1-0-uitgangspositie. Statistisch gezien behoudt het wel een kans van 40% om de achtste finales te bereiken. Op 1.128 gevallen ging de uitploeg nog 451 keer door - één keer flikte Gent het tegen Feyenoord. Al kan een extra schietgebedje geen kwaad.