Hilariteit nadat coach Conte zijn troepen op scherp zet met stevige tackle, Leverkusen vreest Lukaku: “Hij is geweldig” GVS

10 augustus 2020

Straks weer Romelu-time? Inter neemt het in de kwartfinales van de Europa League op tegen Bayer Leverkusen. In deze coronatijden wordt alles beslist in één duel, dus stelde coach Antonio Conte op training in de Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf alles in het werk om zijn spelers op scherp te zetten. De 51-jarige Italiaan stond in het midden bij een rondo en wilde de bal heroveren met een niet ongevaarlijke tackle. Het jolijt bij zijn manschappen was groot, een lachende Lukaku maande met een handgebaar zijn coach aan het wat rustig aan te doen. Conte kon er wel om lachen.

Lukaku was in de match tegen Getafe beslissend, Conte hoopt dat de Rode Duivel het vanavond opnieuw waarmaakt. “Maar hoe goed een speler individueel kan presteren, hangt altijd af van de kwaliteit van het hele team. Romelu heeft een fantastisch seizoen omdat hij ondersteund wordt door zijn ploegmaats. Hetzelfde geldt voor Lautaro Martinez. Felicitaties aan beide spelers, maar ze worden iedere keer in de perfecte positie gebracht door de anderen”, stelt de oefenmeester.

Rudi Völler, al jaar en dag sportief directeur bij Leverkusen, vreest ‘Big Rom’. ‘Hij is geweldig. Hij leeft van zijn lichaamsbouw en heeft een geweldige traptechniek. Die eerste goal tegen Getafe was een typische Lukaku-goal”, zegt hij aan Duitse media.

