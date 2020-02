Het tragische verhaal achter de viering van United-spits Odion Ighalo tegen Club Brugge: “Als ik alleen ben, ween ik om haar verlies” ABD

28 februari 2020

12u24

Bron: The Sun/Daily Mail 0 Europa League Odion Ighalo (30) was gisteravond een van de kwelduivels van Club Brugge. De Nigeriaan hielp Manchester United met een doelpunt aan de simpele 5-0-zege tegen blauw-zwart. Zijn eerste treffer voor de ‘Red Devils’. En daar kwamen veel emoties bij kijken. Tijdens zijn viering bracht hij een eerbetoon aan zijn overleden zus. “Haar verlies doet pijn, maar ik probeer sterk te blijven.”

Na de blessure van Marcus Rashord moést Man United in de laatste dagen van de wintermercato een spits halen. Het kwam uit bij Odion Ighalo, een 30-jarige Nigeriaanse aanvaller van het Chinese Shanghai Greenland Shenhua. Ighalo, ex-Watford, werd tot het einde van het seizoen vastgelegd op uitleenbasis. Een ‘shock loan signing’, klonk het in Engeland. Verrassende én bedenkelijke transfer. Maar dat kon Ighalo niet deren. ‘t Was zijn droomtransfer - United is de club waar hij al van kindsbeen af voor supportert.

“Het is altijd mijn droom geweest om voor deze club te spelen, en nu is die realiteit geworden”, was hij enthousiast. “Het is ongelooflijk. ‘Crazy’. Ik ben blij om hier te zijn. Dit is een grote kans.”

Elke goal dit ik nog scoor in mijn carrière zal opgedragen zijn aan mijn zus en God Manchester United-spits Odion Ighalo

Een kleine twee weken geleden maakte hij zijn debuut voor Manchester United in de Premier League, nu scoorde Ighalo zijn eerste goal. “Een emotioneel moment”, vertelde hij aan The Sun. Niet in het minst omdat Ighalo zijn overleden zus, Mary Atole, eerde tijdens zijn ingetogen viering. In december zakte de 43-jarige Mary Atole in elkaar bij haar thuis in Canada toen ze haar kinderen klaarmaakte voor school. Alle hulp kwam te laat. Haar plotse dood was een grote schok voor de hele Ighalo-familie. Odion bracht gisteravond een eerbetoon door een wit shirt te tonen waarop een foto van zijn oudere zus en ‘12-12-2019' te zien viel, de dag waarop ze overleed.

Tweelingzus

Odion Ighalo vindt het “bijzonder triest” dat zijn zus hem nooit voor United heeft zien spelen. “Ik besef nog altijd niet dat ze voor altijd weg is en dat ik haar nooit meer zal zien. Het doet pijn. Mijn tweelingzus, Akhere, belt me soms wenend. Dan zegt ze dat ze Mary Atole mist. Als ik alleen ben, ween ik ook soms om haar verlies. Maar ik probeer sterk te blijven. Elke goal die ik nog scoor in mijn carrière zal opgedragen zijn aan haar en God. Daarom heb ik haar naam op mijn witte shirt en op mijn schoenen geschreven. Ik wil tonen aan de wereld dat ze altijd bij mij is.”

