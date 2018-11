Het sterretje van Djenepo schittert in heel Europa, al gaat ook z’n misser na comedy capers-tafereel viraal: “We spraken eventjes niet” FDZ SJH en GVS

30 november 2018

08u44

Bron: Eigen berichtgeving 0 Europa League Zijn sterretje fonkelt sinds gisteravond in heel Europa. Moussa Djenepo (20) schonk Standard de scalp van Sevilla. “Het kan nog beter, hoor”, klonk het bij de Malinees. Opvallend: zes van zijn acht doelpunten leverden minstens een gelijkspel op. Van een belangrijke schakel in het team van Preud’homme gesproken.

Hongerig dus en niet zinnens zich zomaar tevreden te stellen met een mooie carrière in de Jupiler Pro League. Moussa Djenepo beklom gisteren het op één na grootste podium in het Europese clubvoetbal en kwam er onder een luid applaus weer af. Zijn goal was maar een fragment uit zijn wedstrijd. “Ik sneed naar binnen, zette een dubbelpas met Carcela op, keek omhoog en plaatste de bal naast de keeper. Dat klinkt simpel, maar zo eenvoudig was het nu ook weer niet. In voetbal moet je zulke momenten pakken.”

Als een mes door de boter! 🔪🤩 @MoussaDjenepo2 @Standard_RSCL pic.twitter.com/3eB54A4ZH2 Play Sports(@ playsports) link

Even later kreeg hij dé kans op de 2-0. Een beetje té ijverig trapte hij de bal die Orlando Sá net had vrijgemaakt tegen de onderkant van de lat. “Die had ik eigenlijk aan Orlando moeten laten. We spraken eventjes niet. Ik dacht dat de bal wat ver van zijn voet was. Daar hadden we eigenlijk moeten scoren, maar gelukkig kwam de zege niet meer in het gedrang.” De Portugese spits kon er vlak na de match wel al een beetje om lachen. Op een ludieke manier ‘bedankte’ hij Djenepo met een post op Instagram. Let in de bewuste fase trouwens op de terugspeelbal met het hoofd van Sevilla-verdediger Simon Kjær. Pure comedy capers bij de Spanjaarden.

Standard Liege vs Sevilla tonight, into added time, incredible stuff pic.twitter.com/ZskhFPs9PG Football HQ(@ FootbaII_HQ) link

Gisteravond kreeg hij ook nog een snelcursus verdedigen. Michel Preud’homme liet Djenepo ver terugplooien. Hij moest eerst met Aleix Vidal mee en daarna ook met diens vervanger Sarabia. Al moest die erg snel met twee gele kaarten naar de kant. “Ik denk niet dat ik al ooit zoveel verdedigd heb, maar in zo’n topmatch moet dat al eens. Ik betwijfel of ik een toekomst als linksachter heb, maar in voetbal weet je maar nooit.”

Niet tegen Akhisarspor

Toch nog een minpuntje. Djenepo keek tegen zijn derde gele kaart aan en mist daardoor over twee weken de trip naar Turkije. “In mijn ogen was het geen overtreding, maar de scheidsrechter besliste daar anders over. Ik liet me niet uit mijn lood slaan. Tegen Akhisarspor ben ik er jammer genoeg niet bij, maar ik heb vertrouwen in mijn ploegmaats.”

De pret kon alvast niet op. Sevilla op Sclessin in het zand laten bijten: ene Mbokani deed het hem tien jaar geleden voor. “Of dit seizoen voor mij al een droom is? Nee, ik moet nog veel dingen leren.”

6 op 8 goals beslissend

Moussa Djenepo maakte zijn achtste goal ooit voor Standard. Zes van zijn doelpunten leverden minstens een gelijkspel op.

• 11/03/2018:

KV Oostende - Standard: 2-3 - Djenepo scoorde de 2-2 in de 65ste minuut

• 27/07/2018:

Standard - AA Gent: 3-2 - Djenepo scoorde de 1-0 in de 10de minuut

• 30/09/2018:

KV Oostende - Standard: 1-3 - Djenepo scoorde de 0-1 in de 24ste minuut en de 0-2 in de 48ste minuut

• 04/10/2018:

Standard - Akhisarspor: 2-1 - Djenepo scoorde de 2-1 in de 40ste minuut

• 29/11/2018:

Standard - Sevilla: 1-0 - Djenepo scoorde de 1-0 in de 40ste minuut