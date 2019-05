Het onaantrekkelijke decor van 500 miljoen euro dat in Europa League-finale niet volledig gevuld zal zijn

Bron: Daily Mail / Bild 0 Europa League Een glinsterend pronkstuk had het moeten zijn, een grote teleurstelling is het voor de Londense supporters die naar Baku afreizen: het olympisch stadion in Azerbeidzjan. Een investering van om en bij de 500 miljoen euro die in (West-) Europa van geen al te grote belangstelling geniet. “Schandalig dat de UEFA kiest voor een stadion waarnaar niet iedereen kan afreizen.”

Een moeizame reis van 4669 kilometer hield veel Engelse fans tegen om naar Baku af te reizen. En dat voor een historische finale tussen twee Londense ploegen die slechts 6.000 tickets per club aangeboden kregen. Hoewel Engelsen graag overal naartoe gaan en alle verplaatsingen willen meemaken van hun favoriete team, blijkt dit weinige aantal tickets niet volledig de deur uit te geraken. Niet alleen supporters, maar ook sponsors laten het afweten. Die overige tickets proberen ze tot vandaag nog aan lokale mensen van de hand te doen, maar door de late aftrap van 23 uur plaatselijke tijd, is er niet veel interesse.

Supporters die toch de verre, dure reis maakten, zullen slechts een beperkt zicht hebben door de atletiekpiste tussen het veld en de tribunes. In 1999 speelden Parma en Marseille in het Luzhniki stadion in Moskou voor een record aantal toeschouwers de UEFA Cup-finale. 62.000 mensen zagen Parma met 3-0 winnen. Vandaag wordt dat record alleszins niet verbroken, terwijl er in Baku plaats is voor 68.000 mensen.

“De UEFA slaagt erin een finale te laten doorgaan in een stadion waar niet eens alle burgers van haar lidstaten zonder problemen kunnen naartoe reizen. Dat is ronduit schandalig”, is het Duitse Bild scherp.

Het stadion is ontworpen in 2008, maar in 2011 werd de eerste steen gelegd. Vier jaar later was de tempel gebruiksklaar voor de Europese Spelen op 18 maart 2015. Het zou een multi-functionele tempel worden om op grote internationale toernooien te gebruiken. Baku is ook gaststad van het EK dat volgend jaar over verschillende landen zal doorgaan. De Azerbeidzjaanse overheid pompte maar liefst 535.502.573 euro in het project.

De buitenkant van het stadion bestaat uit Ethyleentetrafluorethyleen (ETFE), een op fluor gebaseerde kunststof. Zo kunnen de extreme temperaturen worden buiten gehouden en blijft het geluid binnen, wat voor meer sfeer zorgt. Daarbovenop kan door LED-verlichting de buitenkant van kleur veranderen. Op die manier doet het denken aan de Allianz Arena van Bayern München.