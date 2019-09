Het licht gaat wéér uit: Karius schat uittrap volledig verkeerd in TLB

19 september 2019

Belastingen, de dood en een flatertje van Loris Karius op tijd en stond. Er zijn nog zekerheden. Ook vanavond ging de Duitse doelman van Besiktas stevig in de fout. Op het veld van Slovan Bratislava schatte Karius een uittrap van zijn collega-doelman volledig verkeerd in. Om het allemaal nog wat pijnlijker te maken, sleurde de keeper ook een verdediger mee in zijn val. Andraz Sporar ging met de bal aan de haal en deponeerde die keurig in doel: 1-0. Slovan Bratislava won de partij uiteindelijk met 4-2.